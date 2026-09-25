(VIDEO) Escapó de un hospital, robó un auto y protagonizó una impresionante persecución policial en Florida

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Un hombre de 35 años fue detenido en el condado de Miami-Dade, Florida, luego de escapar de un hospital, presuntamente robar un automóvil y protagonizar una persecución policial que se extendió por varias calles y rutas. El operativo terminó con un choque y la detención del sospechoso.





El hombre, identificado como Jordan Eugene Brown, había sido trasladado horas antes al Palmetto Hospital por agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, bajo una orden de la Ley Baker, que permite una evaluación involuntaria de salud mental en determinadas circunstancias.





Según la reconstrucción policial difundida por NBC6, Brown abandonó el centro médico y, en el estacionamiento, habría abordado por la fuerza el vehículo de una mujer que se disponía a retirarse. Durante la huida, también habría impactado contra otro automóvil.





Tras recibir el alerta, efectivos policiales, agentes del sheriff y patrulleros de la Patrulla de Carreteras de Florida siguieron a un Nissan Sentra negro por distintas vías del noroeste de Miami-Dade. Durante la persecución, los uniformados intentaron detenerlo mediante maniobras PIT, pero el conductor continuó la marcha y habría circulado incluso en sentido contrario al tránsito.





“Alguien podría haber resultado realmente herido; iba en sentido contrario, de frente al tránsito”, relató Nicole Rodriguez, una testigo entrevistada por el canal local. Otra mujer, Ashley Bueso, describió la secuencia como “una locura” y aseguró que el vehículo siguió avanzando pese a los golpes recibidos durante el seguimiento.





La persecución terminó en la intersección de la avenida 17 y la calle 79, cuando un agente de la Patrulla de Carreteras logró hacer girar el automóvil y concretar la detención.





Las autoridades no informaron de personas lesionadas por el presunto robo ni por el choque inicial. Tampoco detallaron los cargos que podrían presentarse contra Brown ni cuándo comparecería ante la Justicia. La Policía de Hialeah continúa investigando los hechos ocurridos en el área del hospital.