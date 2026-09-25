Un carpintero de Santa Fe contó cómo construye el sillón que usará el papa León XIV en Luján

Un carpintero de Esperanza, Santa Fe, trabaja contrarreloj para terminar un sillón que utilizará el Papa León XIV en la misa en la Basílica de Luján durante su visita a la Argentina.

El encargado de darle forma es Enrique Mehring , un carpintero que recibió el pedido a través de unos amigos de Luján. Para hacerlo, contó con apenas una fotografía y algunas medidas como referencia y comenzó a construirlo hace unas dos semanas.

El mueble es de 1,25 metros de alto, está hecho con madera de guatambú y paraíso con un diseño nórdico artesanal y será tapizado con pana blanca y finalizado con detalles dorados.

Aunque todavía resta llevarlo a lustre, tapicería y ultimar algunos detalles, Enrique confía en que estará listo para el 8 de noviembre , cuando el Papa lo utilice durante su visita.

En diálogo con TN , Enrique contó que el encargo llegó de una manera inesperada. “Fue un encargo que tuvimos por parte de unos amigos de Luján. Tomamos el desafío , porque ellos también estaban viendo cómo poder hacer para lograr este pedido que a ellos se lo hicieron también”, explicó.

Para construirlo, el carpintero no recibió un plano detallado. Tenía como referencia una imagen y algunas medidas, por lo que tuvo que adaptar el diseño a partir de su propia experiencia: “Lo fui haciendo. A medida que iba haciendo cosas, iba construyendo . No tenía más que una foto”, relató.

Enrique se dedica habitualmente al diseño y desarrollo de sillas, sillones y mesas, por lo que el trabajo no le resultó complejo: “Prácticamente me dedico a hacer todos los artículos, diseños y desarrollo de sillas, sillones y mesas. Me pareció fácil de hacerlo y, lógicamente, tenía que ir pensándolo mientras hacía y fue saliendo”, contó.

La imagen que recibió no era necesariamente un modelo exacto que debía replicar, sino una referencia para saber si podía realizar un mueble de características similares . “Esa foto era ilustrativa, para que viera si podía hacer algo parecido a eso. Dentro de mi imaginación y mi trabajo logré lo que está en la foto”, explicó.

El sillón todavía no está completamente terminado. La estructura ya está lista y resta pasar por el proceso de lustre, tapicería y los últimos detalles. La terminación incluirá pana blanca y detalles dorados, realizados con insumos que el carpintero utiliza habitualmente en sus trabajos. Según estimó, llegará sin inconvenientes para el 8 de noviembre .

Más allá del trabajo artesanal, para Enrique hay algo especial detrás del encargo: saber que una pieza fabricada en Esperanza será utilizada por el Papa durante su visita a la Argentina. “En el primer momento lo pensás literal: lo va a usar el Papa, se va a sentar y va a quedar en Argentina como recuerdo . Y uno después dice: ‘Pucha, lo hicimos nosotros’”, expresó.

“Está bueno que una celebridad se siente en una silla hecha en Santa Fe, acá en Esperanza, una ciudad que tiene muchos años y trayectoria ”, agregó. La empresa donde trabaja también tiene una historia extensa: lleva 74 años dedicada a la actividad.

Fuente: TN