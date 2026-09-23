Viajaban desde Brasil a Buenos Aires en tres autos con 40 kilos de MDMA y 10.000 pastillas de éxtasis

Los tres autos viajaban desde Brasil hacia Buenos Aires, por la ruta nacional 14 , cuando uno de ellos evadió un control de la Policía de Entre Ríos y se originó un operativo que terminó con la detención de seis personas y el secuestro de 40 kilos de cristal (MDMA) de máxima pureza y 10.000 pastillas de éxtasis , valuados en 2.000.000 de dólares .

Según las fuentes consultadas por Clarín , los tres vehículos tenían patentes brasileñas. Creen que salieron de Río de Janeiro , de ahí fueron a Paraguay y luego tomaron por la autovía argentina.

Todo se inició en la mañana de este martes en el puesto de control vial Paso Cerrito , en el kilómetro 341 de la ruta nacional 14, en el departamento Federación, cerca del límite con Corrientes.

Allí, agentes de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial detuvieron la marcha de un Hyundai HB20.

Al solicitar la documentación y aprestarse al control con perros detectores de narcóticos, el conductor escapó hacia el sur, abandonó el auto kilómetros más adelante y se internó en una zona de malezas.

A partir de tareas investigativas, análisis de cámaras de seguridad facilitadas por comercios de la zona y un amplio operativo cerrojo coordinado con la Dirección General de Drogas Peligrosas (Delegaciones Chajarí y Federación), interceptaron un segundo vehículo de apoyo (un Ford Fiesta) en el puesto de control vial Bella Vista , cuyos ocupantes fueron detenidos.

Horas más tarde, un operativo de rastrillaje permitió la captura del conductor prófugo del primer vehículo, con lo cual son seis los ciudadanos de nacionalidad brasileña detenidos e incomunicados.

Se trata de cuatro hombres y dos mujeres que quedaron alojados en la Jefatura Departamental Uruguay, a disposición de la Justicia Federal.

El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Néstor Roncaglia , ex jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), supervisó los operativos.

El procedimiento se desarrolló con la intervención del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi , y la actuación del secretario federal, Alan Bergdolt .

Los autos secuestrados son un Hyundai HB20, un Chevrolet Onix y un Ford Fiesta. Además, se incautaron seis teléfonos celulares.

Según las fuentes, el Comando Vermelho (CV) y el Primer Comando de la Capital (PCC) , dos de las organizaciones narcocriminales de Brasil más poderosas, están fabricando y comercializando drogas de síntesis, ya que se trata de un negocio más rentable que la cocaína y la marihuana.

Roncaglia destacó el accionar de la Policía y también el "gran apoyo" que dio la Justicia Federal para realizar el operativo.

Fuente: Clarín