Internaron a Pity Álvarez en el Hospital Tornú: ingresó con un cuadro de “deterioro cognitivo”

Después del absurdo choque en una estación de servicio, Cristian Gabriel “Pity” Álvarez Congiú (54) fue internado en el Hospital Tornú, adonde ingresó con un cuadro de "deterioro cognitivo", según informaron fuentes del Ministerio de Salud de la Ciudad.

El músico debía asistir en la mañana de este miércoles a los tribunales de la calle Paraguay al 1500, donde es juzgado por el homicidio de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz (36).

Sus abogados defensores -Javier Baños y Sebastián Queijeiro- sostienen que "Pity" no está en condiciones de afrontar el debate.

Este martes a la madrugada protagonizó un choque en una estación de servicio de la firma Shell ubicado sobre la avenida San Martín al 2400, esquina Nicasio Oroño, en La Paternal.

El pasado 2 de septiembre, el artista ya había sufrido una descompensación en medio de la audiencia.

Luego explicaron que sufre hiperglucemia, esto es cuando el azúcar en sangre es alto, por su cuadro de diabetes, y le subió la presión.

"Se le realizaron estudios y permanece estable, en observación. Actualmente se están realizando las gestiones para su traslado a una clínica de su cobertura médica", indicaron a este diario desde la cartera sanitaria porteña.

Durante el debate, Álvarez respondió parte de los datos personales cuando fue consultado en la primera audiencia. En el resto de las jornadas, bostezó, se durmió y hasta llegó a descomponerse luego de un pico de glucemia y presión alta.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, Gustavo Goerner, Juan Martín Ramos Padilla y Hugo Navarro, dejaron claro a la defensa que no es obligatoria la presencia del imputado en las audiencias, más allá de que es un derecho que posee.

Este martes, Queijeiro presentó ante el juzgado civil un escrito en el cual informó del accidente en La Paternal y también describió que durante el fin de semana estuvo encerrado en su habitación, por lo que llamaron a un cerrajero para poder ingresar. Finalmente, el músico accedió de manera voluntaria a abrir la puerta.

"Se destaca que su estado de salud es delicado y es por ello que no puede permanecer solo", resaltó el abogado en su escrito.

Este miércoles está prevista una nueva audiencia en el juicio donde está citada a declarar Cristina Congiú , madre del músico.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín