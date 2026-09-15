Viajaba por la Autopista Buenos Aires-La Plata y le arrojaron una piedra desde un puente

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Un joven de Florencio Varela sufrió un violento ataque durante la madrugada del lunes mientras circulaba por la Autopista Buenos Aires-La Plata. Desde un puente, a la altura de Wilde, le arrojaron un objeto que impactó contra el parabrisas de su vehículo y lo dejó completamente astillado.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, en el kilómetro 14 de la autovía, en sentido hacia La Plata. Ezequiel Bustos viajaba junto a otros vehículos cuando un objeto fue arrojado desde un puente y golpeó directamente el parabrisas, del lado del conductor.

El impacto provocó que el vidrio se rompiera y que restos quedaran esparcidos dentro del habitáculo. Bustos aseguró que no logró identificar qué objeto le habían arrojado.

“Fue anoche a las tres de la mañana, sentido La Plata, pasando la YPF. Hay un puente ahí. Se ve que desde ahí me tiraron algo, no sé qué, pero me estalló el vidrio”, relató el joven.

Según explicó, decidió no detenerse inmediatamente porque observó personas acercándose más adelante sobre la autopista. Finalmente, unos 200 metros después, logró detenerse a un costado de la calzada.

Bustos consideró que el ataque podría haber tenido como objetivo obligarlo a detener la marcha para luego asaltarlo. Además, remarcó que pudo haber perdido el control del vehículo.

“Por suerte no frené ni maniobré para un lado o para el otro porque venían más coches”, explicó. En una publicación realizada en Instagram expresó su preocupación y aseguró: “No me maté de pedo”.

El conductor también cuestionó las condiciones de seguridad de la Autopista Buenos Aires-La Plata. Según contó, se dirigió hasta el peaje de Berazategui para reportar lo sucedido, pero aseguró que no encontró personal que pudiera recibir su reclamo.

Posteriormente intentó comunicarse telefónicamente y realizó gestiones ante AUBASA, la empresa concesionaria de la autovía. Desde la compañía le indicaron que debía enviar un correo electrónico con el reclamo y que tendría una respuesta en aproximadamente cinco días. También solicitó el registro de las cámaras de seguridad de la zona.

Además, Bustos realizó una denuncia en la comisaría de Wilde. Según relató, permaneció alrededor de tres horas realizando el trámite.

Mientras tanto, su compañía de seguros comenzó las gestiones para reemplazar el parabrisas del automóvil.

El joven también pidió asesoramiento a través de las redes sociales para determinar cómo continuar con el reclamo y establecer si corresponde algún tipo de responsabilidad por parte de la concesionaria.

Finalmente, advirtió a otros conductores que circulan habitualmente por ese sector de la autopista y sostuvo que este tipo de ataques podrían estar ocurriendo con frecuencia.