Una motociclista atropelló a una sargento de la Policía, se dio a la fuga y terminó detenida

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Una motociclista de 25 años atropelló a una sargento de la Policía Bonaerense durante un operativo de tránsito en General Pacheco, se dio a la fuga y finalmente fue detenida. La agente sufrió una fractura en el brazo derecho.

El hecho ocurrió el miércoles 9 de septiembre, cuando personal del Centro de Operaciones Tigre (COT) y efectivos de la Policía Bonaerense realizaban un operativo de interceptación vehicular en la zona de Ruta 197 y José María Paz, en General Pacheco.

En ese momento, los agentes intentaron detener e identificar a una motociclista que circulaba por el lugar. Sin embargo, la mujer aceleró para escapar y, durante la maniobra, atropelló a la sargento Natalia Elizabeth Rodríguez, de 39 años.

Como consecuencia del impacto, la agente sufrió politraumatismos y una fractura en el brazo radiocubital derecho. Fue trasladada a un hospital, donde permanecía estable y fuera de peligro.

Luego del episodio, personal del COT y de la Policía Bonaerense inició un operativo para localizar a la motociclista. Finalmente, lograron interceptarla en el cruce de Juan Ruiz de Alarcón y Boulogne Sur Mer.

La detenida fue identificada como Agustina Mailén Romero, de 25 años. Los efectivos secuestraron la motocicleta Gilera Smash en la que circulaba. Según se informó, tanto la conductora como el vehículo no registraban impedimentos al momento de la aprehensión.

Romero fue sometida a los controles correspondientes y dio positivo tanto en el test de alcoholemia como en el narcotest. Registró 1,19 gramos de alcohol por litro de sangre y resultado positivo para THC.

La causa fue caratulada como “resistencia a la autoridad y lesiones graves” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de General Pacheco.

Otro episodio durante un control vial

El caso se suma a otro hecho ocurrido meses atrás durante un operativo de tránsito. En aquella oportunidad, un hombre de 32 años le robó el talonario de infracciones y la cámara corporal a un inspector y escapó a alta velocidad.

El episodio ocurrió en el peaje Hudson de la Autopista Buenos Aires-La Plata, mientras agentes del Ministerio de Transporte bonaerense y personal de AUBASA realizaban un control.

Los inspectores habían detenido una camioneta debido a que tenía la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida. Cuando uno de los agentes comenzó a labrar el acta y le informó al conductor que le retendrían la cédula, el hombre reaccionó violentamente.

Primero le arrebató el talonario oficial y luego le quitó la cámara corporal que llevaba colocada el inspector. Después regresó a su vehículo y escapó.

La cámara pudo ser recuperada gracias al geolocalizador. El Ministerio de Transporte realizó una denuncia y puso las actuaciones a disposición de la Justicia.

Además, el conductor fue inhabilitado de por vida debido a la gravedad del episodio y al riesgo que, según las autoridades, representó para los agentes y los demás usuarios de la vía.