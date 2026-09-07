Vendía banderas de Rosario Central, una patota lo atacó y le robó todo: El gesto de Di María

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Vendía banderas de Rosario Central en la previa del clásico con Newell’s, una patota lo atacó y le robó todo: el gesto de Ángel Di María

Un vendedor ambulante que ofrecía banderas de Rosario Central fue atacado por una patota en la previa del clásico rosarino ante Newell’s. El grupo, integrado por unas diez personas que se movilizaban en cinco motos, le robó toda la mercadería mientras el hombre se encontraba junto a su hijo.

El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 14.20, en la zona de bulevar Rondeau y Olive. Según relató Nicolás, los agresores llevaban ropa de Newell’s y, al llegar al puesto, bajaron de las motos y comenzaron a insultarlo y amenazarlo con palos antes de llevarse las banderas.

“En cuestión de milésimas de segundo, nos despojaron de todo”, contó el vendedor. Durante el ataque, Nicolás se colocó delante de su hijo para protegerlo. El menor quedó visiblemente afectado por la situación.

El hombre también aprovechó para pedir que el fanatismo por los clubes no se transforme en violencia. Además, destacó que varios hinchas de Newell’s se acercaron después para solidarizarse con él y repudiar lo ocurrido.

Horas más tarde, personal del Comando Radioeléctrico recibió un aviso sobre dos jóvenes que circulaban en una Honda XR 150 cc negra, sin patente visible y con vestimenta relacionada con Newell’s, cuyas características coincidían con las de los sospechosos.

Cuando los agentes intentaron detenerlos, los motociclistas escaparon y se inició un seguimiento controlado. En inmediaciones del Bulevar Avellaneda al 480, la moto chocó contra el espejo retrovisor de un patrullero y sus ocupantes cayeron al asfalto.

Uno de ellos sufrió lesiones en una mano y en una rodilla y fue trasladado al Hospital Provincial. El acompañante, que era menor de edad, presentó traumatismos leves y recibió el alta en el lugar.

Ambos fueron aprehendidos y el procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 16ª. La motocicleta fue secuestrada.

En medio de la repercusión por el ataque, Nicolás recibió además una muestra de apoyo muy especial. Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, gestionó para él una camiseta de Rosario Central firmada por el futbolista.

La prenda llevaba una dedicatoria que decía “Para Nicolás, con cariño”, junto a la firma de Di María y el escudo del club. “Fue un regalo de los chicos que la verdad que se agradece”, expresó el vendedor al recibirla.