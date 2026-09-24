Vendedor de carbón y conocido tiktoker: Quién es el acusado por el crimen de su hijastro

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Hermenegildo Acosta, de 35 años, quedó detenido e imputado por el asesinato de su hijastro Lautaro Córdoba, de 16, ocurrido en una vivienda del paraje Higuera Vieja, en el norte de Córdoba.

La investigación comenzó luego de que la madre del adolescente denunciara a Acosta por violencia de género y alertara a la Policía sobre la situación de sus hijos, que habían quedado en la vivienda.

Cuando los agentes llegaron al domicilio, encontraron al adolescente muerto, con múltiples lesiones y heridas compatibles con disparos de arma de fuego. La causa de muerte deberá determinarse mediante la autopsia.

Acosta permanecía en el lugar y fue detenido sin oponer resistencia. Su hijo, de 17 años, también quedó detenido y fue imputado por el mismo hecho.

Según trascendió, en una declaración informal ante los policías, Acosta habría sostenido que su pareja y el adolescente estaban "poseídos por el demonio" y que le habían "contagiado" ese estado.

El hombre fue imputado por homicidio calificado por alevosía y agravado por la participación de un menor de edad, mientras que su hijo quedó acusado de homicidio calificado por alevosía.

En el pueblo, Acosta es conocido además por su actividad en redes sociales. En TikTok reúne más de 63 mil seguidores y 1,6 millones de "me gusta", donde publica videos de su vida cotidiana, trabajos rurales y momentos junto a su familia.

También utiliza sus redes para promocionar un emprendimiento de venta de carbón y leña. En sus publicaciones se presenta como "Viejo Campero" y suele reivindicar su actividad laboral.

Uno de sus últimos mensajes fue publicado cuatro días antes del crimen, cuando respondió a quienes cuestionaban su actividad: "Les mando un saludo a todos y a esos que critican también. Ustedes creen que todo lo que yo tengo a mí me lo dieron. Lo gané con esto y laburo con lo mío".