El Motoasado de General Madariaga se vuelve internacional: Esperan más de 3.000 motos y participantes de Chile, Paraguay y Mendoza

MADARIAGA







Elde General Madariaga se prepara para celebrar suscon una convocatoria que vuelve a crecer y que este año suma un dato que marca la evolución del encuentro: además de motociclistas de distintos puntos de Argentina, llegarán participantes de Chile, Paraguay y Mendoza.La celebración se realizará entre elen el predio de la Fiesta del Gaucho, donde se espera la presencia de más de 3.000 motos durante las tres jornadas, con música en vivo, acampe, gastronomía, caravana y diferentes actividades.

La convocatoria ya no se limita a General Madariaga ni a la provincia de Buenos Aires. Entre los participantes que confirmaron su llegada se encuentran motociclistas provenientes de Iquique, Chile, quienes recorrerán miles de kilómetros para estar presentes en el aniversario. A ellos se sumarán grupos provenientes de Paraguay y Mendoza, ampliando todavía más el alcance de un encuentro que comenzó como una propuesta para la comunidad motera y hoy recibe visitantes de distintos lugares.Esta presencia de motociclistas de diferentes países y provincias argentinas refleja el crecimiento que tuvo el Motoasado a lo largo de sus diez años de historia y posiciona a General Madariaga como punto de encuentro para una comunidad que trasciende las fronteras.Con una expectativa de más de 3.000 motos, una importante programación artística y un predio preparado para recibir a miles de personas, el Motoasado vuelve a apostar por una edición aniversario con una propuesta que combina la pasión por las motos, la música, el asado, el acampe y el encuentro entre amigos y familias.Uno de los grandes atractivos de esta edición será además el sorteo de cuatro motos 0 kilómetro, una propuesta que distingue al evento y que representa uno de los momentos más esperados por los participantes.

Durante las tres jornadas también habrá espectáculos musicales, gastronomía, actividades y la tradicional caravana de motos por las calles de General Madariaga.El viernes 2 será la única jornada con acceso pago y tendrá como principal atractivo la presentación de Bersuit Vergarabat. El escenario comenzará a recibir artistas desde las 19:00, con El Rejunte, y luego será el turno de Bersuit a las 22:00. La noche continuará con Max Trío.La entrada anticipada tendrá un valor de $20.000, mientras que en la puerta del predio costará $30.000. Quienes hayan adquirido previamente la rifa del Motoasado podrán ingresar sin pagar un adicional.El sábado 3 tendrá entrada libre y gratuita, con actividades desde la mañana, paseo gastronómico, acampe, juegos, espectáculos y la tradicional caravana de motos.

La programación musical comenzará a las 14:00 con Trifásicos en Línea y continuará a las 18:00 con Exodus Reggae Music. A las 20:00 se presentará Prisma Pink Floyd Experience, mientras que a las 22:30 llegará Fede Moura con su tributo a Virus. Luego será el turno de Mambo Méndez y, a las 00:30, La Morocha Lu.El domingo 4 será el cierre del aniversario, también con acceso libre y gratuito. La jornada tendrá la participación de Jirón Gaucho de Madariaga, Lejendarios 70 y el tradicional sorteo previsto para las 15:30.Además, durante el sábado y el domingo quienes concurran podrán colaborar con alimentos no perecederos que serán destinados a merenderos de General Madariaga.Con diez años de historia, una convocatoria que supera las fronteras de la provincia y que este año suma visitantes de Chile, Paraguay y distintos puntos del país, el Motoasado continúa creciendo y transformándose en un encuentro de alcance cada vez más amplio.General Madariaga volverá así a ser durante tres días el punto de encuentro de miles de motociclistas, con una celebración que combina motos, música, gastronomía, amistad y una convocatoria que ya comienza a tener carácter internacional.Toda la información sobre el evento, la programación, las entradas y las novedades puede consultarse en www.motoasado.com.







