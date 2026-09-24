“Vamos a tener el problema de Noruega”: la particular frase del embajador en EE.UU. para replicar a Milei sobre el exceso de dólares que tiene Argentina

El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, se hizo eco este jueves de la afirmación del presidente Javier Milei de que al país le salen "dólares por las orejas" y advirtió que Argentina tendrá "el problema de Noruega", en referencia a que sobran las divisas.

"En los próximos tres a cinco años vamos a empezar a ver una explosión de exportaciones que se van a sumar a las del agro y energía, que ya estamos haciendo, y si pudiera decir lo que me imagino es que vamos a empezar a tener el problema de Noruega, que nos sobran los dólares ", dijo Oxenford al destacar el anuncio del acuerdo con Estados Unidos sobre infraestructura por al menos US$ 7.000 millones.

En ese sentido, el funcionario que está al frente de la representación diplomática en Washington replicó los argumentos que usó Milei después de su exposición en las Naciones Unidas.

Fue en una entrevista con el canal TN al salir de la sede de la ONU que Milei se refirió a la llegada de nuevas inversiones. "Hoy nuestro problema es que los dólares nos salen por las orejas y entonces nuestro problema es que si compramos tantos dólares se nos escape la tasa de inflación ", dijo el mandatario, acompañado por Luis Caputo.

"Él lo dijo y ahora la gente lo ve", comentó Oxenford cuando le hicieron referencia otra vez a la frase de Milei sobre los dólares.

La referencia del embajador argentino a los problemas de Noruega apuntan a lo que los economistas definen como la "enfermedad holandesa", que supone que la entrada masiva de dólares por la exportación de un recurso natural destruye la competitividad del resto de la economía.

La iniciativa que derivó en el optimismo del Presidente y el embajador argentino es el acuerdo Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa conjunta para modernizar la infraestructura que conecta el noroeste argentino, rico en minerales críticos, y la cuenca energética de Vaca Muerta con los puertos del Atlántico y los mercados occidentales, con infraestructura ferroviaria, de oleoductos y gasoductos, portuaria, eléctrica y digital.

El proyecto busca movilizar unos 7.000 millones de dólares en inversiones y se estima que ampliará las oportunidades para las empresas estadounidenses, mientras que fortalecerá las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, incluidos litio, cobre, petróleo y gas, señalaron los funcionarios en el lanzamiento.

La iniciativa es la primera de ese tipo y profundiza la integración económica entre Estados Unidos y Argentina, y tiene enorme importancia geopolítica para el gobierno de Trump, que busca garantizar el suministro de energía y minerales estratégicos y disminuir la influencia de China en la región.

Oxenford fue enfático también al destacar que la gestión libertaria logró ser elegible para el acompañamiento del Eximbank, la agencia de financiamiento de Washington que facilita que firmas estadounidenses exporten a otros países.

"Hasta febrero Argentina no era elegible para el Eximbank, ni siquiera podían cosiderar un proyecto por los desastres anteriores", dijo el embajador en referencia al kirchnerismo.

El funcionario también destacó que "en tiempo récord se consiguió el primer acuerdo de este tipo y el más grande hasta hoy entre Eximbank y Argentina".

Fuente: Clarín