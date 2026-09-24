Antes de la sesión de Zonas Frías, el gobernador de Salta anunció que Nación subsidiará las “zonas cálidas”

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció que las provincias del NOA y del NEA lograron hacer realidad “un reclamo histórico” sobre las zonas cálidas y pidió el compromiso a los senadores nacionales para aprobar la ley de Zonas Frías.

“Logramos una resolución para que Nación reconozca a las zonas cálidas y establezca un subsidio para las familias que realmente lo necesitan”, dijo Sáenz en sus redes sociales.

Un reclamo HISTÓRICO del NOA y el NEA hoy pueden hacerlo realidad los Senadores Nacionales. Logramos una resolución para que Nación reconozca a las zonas cálidas y establezca un subsidio para las familias que realmente lo necesitan. Hoy existe un subsidio para las zonas frías,…

La novedad la comunicó el mandatario salteño poco antes del inicio de la sesión del Senado nacional, prevista para este jueves al mediodía, en la que se tratará la media sanción de Diputados del proyecto de Zonas Frías.

“Hoy existe un subsidio para las zonas frías, sin importar los ingresos. Lo que buscamos con esta resolución es justicia y equidad para todos. Los subsidios deben ser SOLO para el que los necesita. Los Senadores Nacionales del Norte Grande tienen hoy la posibilidad de acompañar este reclamo histórico de nuestras provincias y defender las necesidades de su gente”.

Sáenz fue claro sobre la necesidad de que la sesión de hoy del Senado prospere y dejó una advertencia: “Quienes voten en contra o pretendan dejar sin quórum la sesión de hoy tendrán que explicar en sus provincias por qué priorizaron la política y no las necesidades de su pueblo. Y si la ley finalmente se aprueba, quienes hayan votado en contra deberán asumir el costo político en cada uno de sus pueblos por haberle dado la espalda a las familias que realmente lo necesitan”.

l Eproyecto de modificación a Zonas Frías cambia el sistema de subsidios al gas. Si bien el oficialismo asegura que tendrá los votos para aprobarlo este jueves en el recinto, todavía está en discusión porque varios aliados ya adelantaron que irán por el rechazo. Incluso dentro del PRO y la UCR.

También provinciales como los santacruceños y la cordobesa Alejandra Vigo también están en contra. LLA confía que los mandatarios del norte, que están muy interesados en que la iniciativa salga (porque les prometieron beneficios por zonas cálidas a ellos) muevan sus fichas para conseguirlo y que haya senadores del peronismo que acompañen.

Como la incertidumbre es alta, algunos no descartaban que si antes de discutir el tema no están los números garantizados se levante la sesión.

El proyecto oficialista de Zonas Frías revierte la ampliación del sistema, impulsada por Máximo Kirchner y aprobada por amplia mayoría en 2021. Devuelve el beneficio automático del 50 % de subsidio a las zonas originales: Patagonia, la Puna y la ciudad de Malargüe, de Mendoza.

Aunque incluso esos sectores también verán reducido el subsidio porque dejará de aplicarse sobre el total de la factura, sino solo por el ítem de consumo de gas.

Mientras tanto, en las regiones a las que se había ampliado el régimen en 2021 (que incluía municipios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la región de Cuyo) se elimina el subsidio automático y solo van a tener un descuento del 30 % los que acrediten vulnerabilidad económica.

De acuerdo a la secretaria de Energía, María Tettamanti, de los 3,4 millones de usuarios actualmente beneficiados, 1,6 millones perderían el beneficio.

Fuente: Clarín