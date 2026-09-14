Una rueda de un tráiler impactó contra un auto y dejó a un hombre con lesiones graves

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Un hombre sufrió lesiones graves en el rostro luego de que una rueda se desprendiera de un tráiler e impactara contra el auto en el que circulaba junto a una mujer.

El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes, en la intersección de avenida Estrada y avenida San Gabriel, en Tandil.

Por causas que son materia de investigación, la rueda se desprendió de un tráiler que era transportado por un camión Ford Cargo y terminó impactando contra un Volkswagen Bora, en el que viajaban un hombre y una mujer.

Tras el choque, ambos ocupantes fueron trasladados al Hospital Municipal Ramón Santamarina. La mujer no presentó lesiones, mientras que el conductor sufrió heridas de carácter grave en el rostro.

En el lugar trabajó Policía Científica, que realizó pericias accidentológicas, planimétricas y fotográficas. Además, se tomaron muestras sanguíneas a las personas involucradas para realizar los correspondientes dosajes de alcoholemia.

Los vehículos fueron secuestrados para ser sometidos a pericias y se iniciaron actuaciones por “Lesiones Graves Culposas”, con intervención de la UFI N.º 3 de Tandil.