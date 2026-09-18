Una policía fue revisada en un aeropuerto y descubrió que llevaba leche en polvo olvidada en su bolso: “Casi quedo detenida”

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Una policía militar de Goiás, Brasil, vivió un momento de tensión durante un control de seguridad en el aeropuerto de Recife cuando descubrieron un paquete con polvo blanco dentro de su equipaje. Lo que no sabía era que llevaba el producto en su bolso.

La sargento Kyara Taíse Lima, de 42 años, regresaba a su estado cuando fue seleccionada al azar para una revisión personal. También inspeccionaron su bolso, aunque los agentes no encontraron nada sospechoso y la dejaron continuar con su viaje.

Fue recién después de la revisión, mientras esperaba su vuelo, cuando Kyara revisó el contenido de su equipaje y encontró un paquete con polvo blanco.

El producto era leche en polvo que había sido comprado para su hija, quien tiene alergia a la leche. El paquete había quedado dentro del bolso después de que la familia comprara un açaí y recibiera los adicionales por separado.

La mujer contó la situación en un video publicado en redes sociales y reconoció que se llevó un gran susto al imaginar qué podría haber ocurrido si encontraba el paquete durante la inspección.

“Casi quedo detenida sin saber qué era”, contó entre risas.

Kyara explicó que llevaba botas con piezas metálicas cuando pasó por el control de seguri