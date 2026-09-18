Una joven de 19 años denunció por abuso a un compañero de 47 que estudia para ser maestro de primaria

Una joven de 19 años presentó una denuncia por abuso sexual contra un compañero del profesorado al que ambos asisten en Lanús y movilizó a la comunidad educativa.

Según pudo saber TN , el hecho habría ocurrido cuando estaban a bordo de un colectivo. En ese momento, la víctima, que cursa la carrera de docencia de nivel inicial, indicó que el hombre —identificado como José Augusto De La Canal, de 47 años— la habría manoseado.

“ Esto no es un caso aislado que se dio solamente en esta semana . Nosotros venimos avisando que estas situaciones pasan y no solo acá en el Instituto Superior de Formación Docente N°11 de Lanús, sino en todos lados”, expresó uno de los estudiantes del establecimiento que formó parte de una manifestación que se llevó a cabo en el lugar.

En esa línea, el joven expresó que tanto él como sus compañeros, además de exigir que se haga justicia por la víctima, piden que se cambie la normativa vigente para los terciarios. “Nuestras leyes son las mismas que rigen el secundario y al ser una instancia de educación obligatoria no existe la expulsión ”, explicó.

Y sumó: “Nosotros, como adultos, necesitamos medidas para preservar nuestro cuidado y las condiciones de nuestra cursada”.

De acuerdo a lo que manifestaron los alumnos, el sospechoso está cursando el último año de la carrera para ser maestro de primaria , por lo cual piden que las autoridades investiguen el hecho. “Podría ser el maestro de tus hijos”, “Expulsión ya”, decían algunos de los carteles que llevaron los manifestantes.

Este viernes, la víctima y su madre se reunieron con los directivos de la institución y las autoridades municipales para avanzar con la denuncia.

Fuente: TN