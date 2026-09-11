Una pareja de Rosario fue detenida luego de que su hijo de 5 años fuera internado con cocaína en sangre

Un nene de 5 años ingresó el pasado martes al Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario con convulsiones. Después de la realización de varios análisis, los médicos detectaron que tenía cocaína en la sangre, por lo que se dio aviso al Ministerio Público de la Acusación, que dispuso la detención del padre y de la madre del menor, que sigue internado.

La brigada de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Policía de Investigaciones detuvo este jueves a Pablo Ariel B. (47) en el domicilio familiar de San Martín al 7500, en la zona sur de Rosario, mientras que su pareja Valeria Anahí C. (47) fue arrestada en la vía pública, en Italia al 2800, en la puerta del hospital donde está su hijo.

Los procedimientos se hicieron por pedido de la fiscal Andrea Vega, quien ordenó una serie de medidas desde el pasado martes para intentar establecer cómo el niño tuvo contacto con la droga. Se secuestró un celular en la propiedad de la familia, que será enviado a peritar.

Los dos aprehendidos serán llevados a audiencia imputativa, se estima, dentro de dos semanas. La imputación que sobrevuela en estos momentos en la causa que tiene a su cargo la fiscal Andrea Vega es por tentativa de homicidio agravado por el vínculo en concurso ideal con suministro de material estupefaciente a título gratuito agravada por ser en perjuicio de un menor de edad.

En el caso también tomó intervención la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe, que determinó que el nene de 5 años que está internado y su hermano de 8 años no queden al cuidado de nadie de su familia. Actualmente, permanecen bajo seguimiento de un equipo interdisciplinario del Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Fuente: Infobae