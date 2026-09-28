Una mujer denunció a su compañero de pádel por acoso: recibió fotos íntimas de él y mensajes sobre una supuesta “brujería”

Una mujer de 37 años denunció a su compañero de pádel en Puerto Iguazú, Misiones, luego de recibir reiterados mensajes amorosos pese a que no mostraba interés. En su presentación también relató que, desde otro número de teléfono, le enviaron fotografías íntimas del hombre y le dijeron que él le habría realizado un supuesto “trabajo de brujería” . El acusado, de 42 años, fue detenido por orden judicial.

De acuerdo con el parte policial al que accedió Infobae , la denuncia fue radicada este domingo por la mañana en la Comisaría de la Mujer de Puerto Iguazú , dependiente de la Unidad Regional V. La mujer señaló que los mensajes de su compañero habían comenzado en julio y que persistían a pesar de su falta de interés.

Además, contó que recibió una comunicación desde otra línea: quien la contactó hizo referencia a la supuesta brujería, le mandó las imágenes del acusado y la amenazó con denunciarla . La mujer manifestó que desconocía los motivos de esa advertencia. El informe no identifica a la persona que envió esos mensajes.

En el marco de las actuaciones por coacción , la Policía cumplió una orden de allanamiento, secuestro y detención. Durante el procedimiento, los efectivos arrestaron al denunciado e incautaron un teléfono celular Samsung y una CPU marca Kanji.

En agosto pasado, otro caso de hostigamiento digital derivó en una detención en el barrio porteño de Monserrat . Un joven de 21 años fue acusado de amenazar y acosar a una mujer de Córdoba mediante llamadas, correos electrónicos y perfiles en redes sociales.

La víctima había denunciado amenazas de muerte, mensajes de contenido sexual y la difusión no consentida de datos personales suyos y de su familia.

La investigación, a cargo de la Fiscalía de Instrucción Especializada en Cibercrimen de Córdoba , permitió vincular un dispositivo con 30 cuentas de correo electrónico y decenas de líneas telefónicas.

Como contó este medio, el sospechoso utilizaba números de distintos países para comunicarse. Fue detenido tras dos allanamientos, acusado de amenazas agravadas y coacción agravada por el anonimato en un contexto de violencia de género.

Fuente: Infobae