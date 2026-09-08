Una mujer caminó 15 kilómetros por la nieve para pedir ayuda por su familia atrapada en un cerro

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Una familia oriunda de Buenos Aires quedó atrapada durante cinco horas en la nieve al pie del Cerro Wayle, en Neuquén. Ante la falta de señal telefónica y la imposibilidad de mover la camioneta, la madre decidió caminar unos 15 kilómetros para pedir ayuda.

El episodio ocurrió el lunes 7 de septiembre y tuvo como protagonistas a Sabrina Canepa, de 47 años; su pareja, Facundo Botner, de 43; y sus dos hijos, de nueve y tres años.

La familia había viajado desde Dique Luján, en el partido bonaerense de Tigre, para conocer el sector del refugio de guardaparques. Sin embargo, la Renault Alaskan en la que se movilizaban quedó inmovilizada por la nieve acumulada en la zona tras los temporales registrados a fines de agosto.

Ante la falta de comunicación y sin posibilidades de retirar el vehículo por sus propios medios, Canepa dejó a su pareja y a los niños dentro de la camioneta y emprendió el recorrido a pie por la Ruta Provincial 37.

El operativo de rescate

La mujer caminó durante dos o tres horas y se orientó siguiendo las huellas que habían dejado al ingresar al sector. Durante el trayecto logró comunicarse con la Policía de Río Negro, que derivó el pedido a la Policía del Neuquén.

Cerca de las 14, la División Brigada Rural fue informada de la situación y comenzó el operativo desde Chos Malal con vehículos 4x4 preparados para circular sobre nieve.

En el camino, los efectivos encontraron a Canepa todavía caminando por la ruta. El subcomisario Ricardo Ovadilla, a cargo del procedimiento, señaló que la mujer se encontraba en buenas condiciones físicas, aunque agotada por el recorrido.

Luego de asistirla, los policías continuaron hasta el refugio de guardaparques, donde encontraron la Renault Alaskan con Botner y los dos niños en su interior.

Los efectivos retiraron la nieve acumulada alrededor del vehículo y consiguieron liberarlo. Finalmente, los cuatro integrantes de la familia pudieron regresar por sus propios medios a Chos Malal y ninguno necesitó atención médica.

Las condiciones meteorológicas de ese día, con sol, poco viento y buena visibilidad, facilitaron las tareas de rescate.

Cómo es el acceso al Cerro Wayle

El Cerro Wayle se encuentra en las cercanías de la Reserva Provincial Tromen. Desde Chos Malal, el acceso comienza por la Ruta Nacional 40, recorriendo unos 48 kilómetros hacia el norte hasta el cruce con la Ruta Provincial 37.

Desde allí, el camino continúa hacia la reserva y, frente a la laguna Tromen, aparece un desvío hacia el refugio de guardaparques y el antiguo parque de nieve.

Tras el rescate, las autoridades de Seguridad recomendaron evitar los caminos de alta montaña sin vehículos apropiados y sin el equipamiento necesario, debido a la presencia de nieve acumulada en distintos sectores.