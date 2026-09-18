Una joven salteña fue al médico por un fuerte dolor abdominal y descubrió que estaba a punto de dar a luz a mellizos

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Una joven de Salta vivió una situación inesperada cuando acudió al médico por un fuerte dolor abdominal que no le permitía dormir y descubrió que estaba a punto de convertirse en mamá de mellizos.

Según relató, alrededor de las 7:30 su mamá decidió llevarla a una consulta. En un primer momento, el profesional que la atendió le indicó que tenía una obstrucción intestinal y que debía quedar internada. Luego fue trasladada para realizarse una tomografía.

Al finalizar el estudio, el personal médico habló con su mamá y le comunicó una noticia que ninguna de las dos esperaba: la joven estaba a punto de tener un bebé.

“Es imposible, mamá. Se deben estar confundiendo”, fue la reacción de la joven, según contó.

Fue trasladada al Hospital Público Materno Infantil, donde los profesionales comprobaron que el nacimiento era inminente. Tenía prácticamente 10 centímetros de dilatación y comenzó rápidamente el trabajo de parto.

La joven contó que se encontraba en estado de shock y que, entre el cansancio y el dolor, le costaba seguir las indicaciones de los médicos. Finalmente, nació el primer bebé.

Sin embargo, mientras intentaba recuperarse, escuchó que una médica decía: “Quirófano, que viene otro”. En ese momento volvió a quedar completamente sorprendida y llegó a desmayarse.

La joven estaba esperando mellizos y no lo sabía.

Debido a la situación, los médicos tuvieron que realizarle una cesárea para completar el nacimiento del segundo bebé. Ambos nacieron con aproximadamente siete meses de gestación y permanecieron internados durante unos 40 días hasta recibir el alta.

La joven aseguró que durante el embarazo había tenido su período con normalidad, no había registrado un aumento de peso significativo ni había notado otros cambios que le hicieran sospechar que estaba embarazada.

El caso se relaciona con un embarazo críptico, una situación poco frecuente en la que una persona no sabe que está embarazada hasta una etapa avanzada de la gestación o incluso hasta el momento del parto.

Para la joven y su familia, la sorpresa fue todavía mayor al descubrir que no esperaba un solo bebé, sino mellizos.