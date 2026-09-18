La Justicia suspendió el aumento de las tarifas de luz en la provincia de Buenos Aires

La Justicia suspendió este viernes el aumento en las tarifas de luz que se venían aplicando desde agosto en la provincia de Buenos Aires , tras una medida cautelar presentada por el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino .

La decisión fue tomada por un juzgado de Bahía Blanca y alcanza a las firmas Empresa Distribuidora La Plata ( Edelap ); Empresa Distribuidora de Energía Sur ( EDES ); Empresa Distribuidora de Energía Atlántica ( EDEA ) y a Empresa Distribuidora de Energía ( EDEN ).

A partir de esta resolución, las compañías deberán aplicar el cuadro tarifario anterior al incremento.

A su vez, aquellos usuarios que ya habían pagado los nuevos valores recibirán un saldo a favor en la siguiente factura.

“Tras una presentación que hicimos desde Defensoría la Justicia ordenó suspender el aumento de la tarifa eléctrica en la Provincia. Las empresas distribuidoras no pueden trasladar aumentos a las familias sin cumplir con la obligación legal de informar y debatir previamente ”, manifestó Lorenzino desde sus redes sociales tras la resolución.

La determinación fue adoptada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Coppola , quien suspendió la Resolución 585/2026 del Ministerio Infraestructura y Servicios Públicos firmada por el gobierno de Axel Kicillof .

La disposición del gobierno bonaerense contemplaba la aplicación de los aumentos en el cuadro tarifario a partir del 1° de agosto.

“La medida busca resguardar los derechos económicos de los consumidores y garantizar el derecho constitucional a una información adecuada y a la participación en la toma de decisiones tarifarias”, había presentado la Defensoría del Pueblo bonaerense.

En el pedido de la cautelar, Lorenzino había cuestionado el incremento de la tarifa, en particular el componente del Valor Agregado de Distribución ( VAD ), que refiere a la parte que se retribuye a la empresa distribuidora por llevar la energía desde los puntos de entrega hasta los hogares y comercios.

Según su postura, antes de la aplicación de nuevos aumentos se requiere de una audiencia pública que permita la participación de los usuarios, con el objetivo de que puedan acceder a toda la información disponible.

De acuerdo a la resolución, a la que tuvo acceso LA NACION , el Gobierno bonaerense respondió que existió una audiencia donde se establecieron los criterios para el cálculo y el régimen de los cuadros tarifarios.

Sin embargo, esa instancia data de 2016 , motivo por el cual juez dio lugar a los argumentos de la Defensoría.

Fuente: La Nación