Una embarazada fue atropellada, perdió a su bebé y sufrió la amputación de una pierna: Murió días después

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Daiane Cristina Duarte, de 31 años y embarazada de seis meses, murió este sábado en un hospital luego de permanecer internada en estado grave tras ser atropellada por una motocicleta.

El accidente ocurrió el jueves, cuando la mujer intentaba cruzar una calle. Tras el impacto, cayó en una canaleta profunda y sufrió heridas de gravedad, además de una importante pérdida de sangre.

Un policía que pasaba por el lugar la asistió hasta la llegada de los equipos de emergencia. Según informaron los bomberos, Daiane se encontraba consciente cuando fue rescatada.

Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos debieron amputarle una de sus piernas. Además, el bebé que esperaba no logró sobrevivir.

El motociclista también resultó herido luego de impactar contra un camión tras atropellar a Daiane. Según los bomberos, sufrió lesiones consideradas moderadas y su identidad no fue difundida.

La mujer permaneció internada hasta este sábado, pero no logró recuperarse de la gravedad de las heridas y murió durante la madrugada.

La noticia generó conmoción entre familiares y amigos. "Vivirás para siempre en mi corazón. Te amo más allá de la vida", escribió su hermana en las redes sociales.

El cuerpo de Daiane será velado este sábado desde las 17 en una capilla de Pato Branco. El entierro está previsto para el domingo en el Cementerio Municipal de Bom Sucesso do Sul.

Las circunstancias en las que ocurrió el atropello son investigadas.