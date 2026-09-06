Una corredora se preparaba para una maratón y murió atropellada: El conductor huyó

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La maratonista ecuatoriana Mónica Andrea Martinich, de 38 años, murió atropellada durante un entrenamiento en la vía a Samborondón, en Ecuador, durante la madrugada del viernes 4 de septiembre. La deportista se preparaba para participar por primera vez en la Maratón de Chicago.

Según la reconstrucción del accidente, Martinich salió a correr antes de las 06:00 junto a otros dos deportistas por el kilómetro 3, en sentido sur-norte. El grupo contaba con una camioneta gris que los acompañaba como vehículo de resguardo.

En ese momento, otra camioneta negra habría intentado adelantarlos por la derecha, utilizando el sector destinado a la ciclovía. El vehículo habría circulado a gran velocidad y tocó la bocina varias veces antes de realizar la maniobra.

Los otros dos corredores lograron apartarse y resultaron ilesos, pero Martinich fue alcanzada por el vehículo. Tras el impacto, el conductor huyó del lugar. Las cámaras de videovigilancia permitieron identificar el vehículo involucrado, aunque hasta la noche del viernes todavía no había sido detenido.

Quién era Mónica Andrea Martinich

Martinich era madre de dos hijos y tenía una fuerte vinculación con el running. Entrenaba en un gimnasio de Samborondón y formaba parte de un grupo de corredores de Guayaquil.

Durante los últimos meses se había preparado especialmente para correr por primera vez los 42 kilómetros de la Maratón de Chicago, en Estados Unidos. En sus redes sociales compartía habitualmente imágenes de sus entrenamientos y competencias.

Dos días antes de su muerte, Team WeRunGye, el grupo con el que entrenaba, publicó un video en el que Martinich hablaba sobre su pasión por correr y el esfuerzo que implicaba prepararse para una competencia.

“Soy mucho más feliz desde que corro”, había expresado. También había dejado una frase que volvió a circular después de su muerte: “Me rehúso a morir sin antes conocer todo el potencial que tiene mi cuerpo”.

Tras conocer la noticia, familiares, amigos y compañeros de entrenamiento la despidieron en redes sociales. Una de sus amigas y compañera de maratones escribió: “Ahora todos mis kilómetros también serán tuyos”.

Reclaman justicia

El alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, manifestó su indignación por el hecho y aseguró que se llegará “hasta las últimas consecuencias” para que el responsable responda ante la Justicia.

También se pronunció el expresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Niels Olsen, quien pidió que la investigación avance rápidamente y que el conductor que atropelló a Martinich sea llevado ante la Justicia.

“Salir a hacer ejercicio no puede ser un riesgo de vida”, sostuvo Olsen al reclamar medidas y justicia por la muerte de la corredora.