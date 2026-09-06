Dos hermanos tuvieron seis hijos juntos y mataron a dos de ellos por miedo a que descubrieran la relación

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Sara Barras y Brandon, dos hermanos que crecieron en una familia marcada por el abandono y la inestabilidad, mantuvieron durante años una relación incestuosa que permaneció oculta. Juntos tuvieron seis hijos y, cuando los servicios sociales comenzaron a investigar a la familia, ambos decidieron matar a los niños para evitar que fueran separados de su madre.

El caso ocurrió en Inglaterra y comenzó mucho antes del crimen. Sara y sus cuatro hermanos tenían diferentes padres y durante su infancia fueron retirados de la custodia de su madre por los servicios sociales. Algunos pasaron por instituciones y hogares de acogida, donde sufrieron malos tratos y abusos.

Cuando Sara tenía 14 años regresó junto a algunos de sus hermanos a la familia biológica. Fue entonces cuando comenzó a acercarse a Brandon, quien tenía 18 años. Los dos iniciaron una relación secreta y se enviaban cartas de amor.

La propia madre encontró esas cartas y llegó a denunciar la situación ante los servicios sociales, pero no hubo una intervención efectiva.

Con el paso de los años, Sara dejó la casa de su madre y quedó embarazada de su propio hermano. La pareja tuvo seis hijos juntos. Para quienes los rodeaban, Brandon era simplemente el tío que estaba siempre presente y ayudaba a Sara con los niños.

La situación comenzó a salir a la luz en 2018, cuando los dos hijos mayores, Blake, de 12 años, y Tristan, de 11, comenzaron a presentar problemas de conducta y dificultades en la escuela. Uno de ellos incluso fue denunciado después de tocar de manera inapropiada a una compañera.

Los servicios sociales empezaron a sospechar que algo ocurría dentro de la familia y comenzaron a supervisar más de cerca a los menores. Sara también fue presionada para revelar quién era el padre de sus hijos.

Según la investigación, la mujer entró en pánico porque temía que los niños fueran retirados de su custodia y terminaran en hogares de acogida, como había ocurrido con ella durante su infancia.

Sara comenzó entonces a intercambiar mensajes con Brandon sobre qué hacer. En uno de ellos escribió que prefería matar a los niños antes que perderlos a manos de los servicios sociales.

El 23 de mayo de 2019, Sara avisó a la escuela que los menores estaban enfermos y que no asistirían al día siguiente.

Según la investigación, ella y Brandon trituraron pastillas y se las dieron a los niños, diciéndoles que eran medicamentos contra las lombrices. Sin embargo, los menores sobrevivieron.

Al día siguiente, mientras Blake y Tristan jugaban con una consola, Sara atacó a Tristan con una cuerda. El niño le pidió a su madre que se detuviera, pero el ataque continuó.

Blake presenció el crimen y comprendió que él sería el siguiente. Incluso pidió ayuda a su tío, pero no logró evitar el ataque. Posteriormente, ambos hermanos también atacaron al niño.

Los dos intentaron después matar a otro de sus hijos, de 11 años, intentando ahogarlo en una bañera. El menor resistió y, por motivos que no quedaron claros, los agresores interrumpieron el ataque.

Con dos de sus hijos muertos, Sara intentó construir una versión que responsabilizara exclusivamente a Brandon. Escribió un mensaje en el que aseguraba que él era el padre de los niños, que la había obligado a matar a Tristan, que había asesinado a Blake y que planeaba matar a los demás.

También envió un mensaje similar a una amiga. La mujer decidió llamar a la policía.

Cuando los agentes llegaron a la vivienda, encontraron a Brandon sentado en un sofá y a Sara encerrada en una habitación, desde donde gritaba pidiendo ayuda. Dentro de la casa fueron encontrados los cuerpos de Blake y Tristan.

La investigación permitió reconstruir entonces la historia de la familia y encontrar las pruebas de la relación entre los hermanos, los seis hijos que habían tenido juntos y los mensajes que demostraban que Sara también había participado en el plan.

Brandon confesó y reconoció que era el padre de los niños. Sara continuó intentando responsabilizarlo, pero los mensajes encontrados en su teléfono contradijeron su versión.

En noviembre de 2019, ambos fueron condenados a prisión perpetua.

Finalmente ocurrió aquello que Sara había intentado evitar: los hijos que sobrevivieron fueron retirados de su custodia y quedaron bajo responsabilidad de los servicios sociales.