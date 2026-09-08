Una avioneta cayó tras despegar de Bahamas: hallaron muertos a una pareja de abuelos y a sus dos nietos

A más de 24 horas de reportarse desaparecida una avioneta que despegó desde Bahamas con destino a Miami en Estados Unidos se confirmó que hallaron sin vida a los cuatro tripulantes que iban a bordo. Se trataba de una pareja de abuelos, que se trasladaban junto a sus dos nietos.

Las víctimas fueron identificadas como Mario Lamar , de 80 años y quien conducía el aeroplano, su esposa, Lili , de 79 y sus dos nietos, Sofía y Christian Sosa , de 28 y 22, respectivamente.

Las muertes fueron confirmadas por la sobrina de Lamar, Silvia Larrieu. “ Estamos profundamente agradecidos a todos los que nos apoyaron , buscaron junto a nosotros y mantuvieron a nuestra familia en sus oraciones”, manifestó a través de un comunicado.

“Pedimos respetuosamente privacidad mientras lloramos esta pérdida inimaginable ”, agregó.

Por su parte, el establecimiento clínico Kidz Medical publicó un comunicado ante el fallecimiento de Sofía Sosa, trabajadora en el área de neonatología.

“Con profunda tristeza, les comunicamos la noticia confirmada del fallecimiento de Sofía Sosa, PA-C, una dedicada profesional de KIDZ Medical y valiosa integrante de nuestro equipo de neonatología, quien perdió la vida junto a su hermano y sus abuelos en el accidente aéreo ocurrido el lunes entre las Bahamas y Miami”, manifestó la clínica.

“Era una profesional prometedora cuya compasión, profesionalismo y compromiso con la atención al paciente se evidenciaban en cada familia a la que atendía. Su pérdida se siente profundamente en nuestra organización y entre los equipos que trabajaron junto a ella”, agregó.

Por otro lado, Larrieu destacó que su tío tenía más de 40 años de experiencia como piloto y que se trasladaba con frecuencia a las Bahamas, debido a que contaba con una propiedad en Great Harbour Cay. Además, indicó que Lamar era muy precavido y que realizaba un mantenimiento constante en la avioneta.

El avión fue identificado como un PA-34 Piper de cinco plazas con matrícula N212ML. Según informó la Policía de Bahamas, el control de tráfico aéreo perdió contacto cuando se hallaba a unos 20 kilómetros al oeste de la isla Andros , un archipiélago situado a 240 kilómetros al sureste de Miami.

La última transmisión fue a las 11.04 del lunes. Minutos después los organismo de control locales comenzaron a intentar ubicar la aeronave. Cerca de las 14, las autoridades de Bahamas solicitaron la ayuda de la Guardia Costera de Estados Unidos .

Como respuesta, la fuerza estadounidense desplegó un avión, modelo HC-144 Ocean Sentry, con el objetivo de ayudar al país caribeño en la búsqueda.

En aquel momento, la Policía de Bahamas aseguró en un comunicado que se estaban “coordinando los esfuerzos” para localizar la aeronave. “Se cree que realizó un aterrizaje forzoso frente a la costa de Red Bays, North Andros”, indicó.

“Por favor, ayuden”, pidió Larrieu el lunes por la tarde mediante un video difundido en diversos medios con sede en Miami. “Le pido a cualquiera que pueda colaborar con las tareas de búsqueda y rescate que lo haga. Necesitamos traerlos de regreso a casa ”, agregó.

“Ya sea en avión, en barco, cualquier indicio que hayan notado, para ayudarnos a encontrarlos y traerlos de vuelta con vida ”, expresó.

Fuente: La Nación