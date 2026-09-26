Una Amarok en el arroyo: la camioneta que sorprendió a La Plata y el dato que resolvió el misterio

La buscaron por horas y la encontraron en un lugar insólito: una camioneta robada este sábado por la madrugada en La Plata fue hallada sumergida en un arroyo de las afueras de la capital bonaerense. El llamado de los vecinos de Ringuelet, que divisaron el vehículo en el arroyo El Gato, unió los cabos para los investigadores de la Policía Bonaerense, que ahora buscan determinar en qué circunstancias llegó al curso de agua y quiénes lo abandonaron.

Todo comenzó en pleno centro platense, en la calle 7 entre 32 y 33, este sábado por la madrugada. Damián Milhonic, dueño de una Volkswagen Amarok color gris oscuro y equipada con una cúpula en su caja trasera, estaba en un cajero automático de la cuadra cuando dos jóvenes se aproximaron a él, lo amenazaron y se llevaron su camioneta. Despojado, volvió a su casa y una vez allí realizó la denuncia policial.

Milhonic relató lo sucedido a la Policía Bonaerense y dejó asentado que no sufrió heridas. La policía, por su parte, comenzó la pesquisa en La Plata y en las localidades aledañas. Pero horas más tarde el misterio sobre el paradero de la camioneta se resolvería por otros medios.

Es que por el mediodía de este mismo sábado, ya de día y horas después del robo denunciado por Milhonic, vecinos de Ringuelet, una localidad al norte de La Plata pero perteneciente al mismo distrito, denunciaron haber avistado una camioneta semisumergida en el arroyo El Gato.

En efecto, la Amarok gris oscuro y con cúpula en su caja trasera de Milhonic estaba sumergida en el arroyo El Gato , que surca la localidad de Ringuelet, pero en una zona específica entre las calles 1 y 154.

Estaba a pocos metros de donde las vías de la línea Roca cruzan el arroyo mediante un puente. Este último, un detalle que los investigadores de la Bonaerense recibieron con especial cautela, dado que se trata de un apartado del arroyo cuyos accesos no tienen cámaras de seguridad aledañas.

Para lograr sacar la camioneta del agua participaron, además, Bomberos del Cuartel de La Plata y del área de Riesgos Especiales, que en un inicio procuraron que nadie estuviera en el interior del vehículo sumergido. De hecho, algunos agentes debieron aproximarse al mismo con káyaks y poder inspeccionarlo.

Pero luego la atención de las autoridades se centraron en intentar determinar cómo fue que llegó la camioneta hasta el curso de agua: si fue abandonada allí mismo, si se utilizó para cometer delitos durante las horas en que era buscada, y, fundamentalmente, quiénes fueron los que asaltaron a Milhonic en el centro platense.

Fuente: Clarín