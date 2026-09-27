Una adolescente cayó 8 metros desde una tirolesa en 2025 y sufrió graves heridas: condenaron al dueño del parque

Una adolescente de 15 años cayó de una tirolesa desde unos ocho metros de altura en un parque de aventuras de San Juan , sufrió graves lesiones y debió ser internada. El accidente ocurrió en abril de 2025 y, más de un año después, la Justicia condenó al dueño del lugar.

Luis Fernando Tanoni , propietario del Parque del Sol, Aventura y Trekking , reconoció los hechos y acordó resolver la causa mediante un juicio abreviado . La Justicia le impuso una pena de un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para realizar actividades recreativas similares .

El accidente ocurrió el 27 de abril de 2025, cuando la adolescente se encontraba en el parque ubicado en Rivadavia, cerca del Dique de Ullum. La joven estaba realizando una actividad en una tirolesa, cuando el sistema de seguridad falló y terminó cayendo desde una altura de aproximadamente ocho metros.

La caída fue violenta. La adolescente impactó contra un auto que estaba estacionado en el lugar y sufrió múltiples traumatismos, además de una fractura de fémur en la pierna izquierda. Fue trasladada de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde quedó internada.

En ese momento, la investigación quedó a cargo del fiscal Iván Grassi , quien imputó a Tanoni por lesiones culposas . Una de las principales hipótesis de la causa apuntó desde el comienzo a una falla en los elementos utilizados para asegurar a la adolescente durante el recorrido.

La investigación también determinó que fue el propio propietario del parque quien colocó a la menor los elementos de seguridad antes de que realizara la actividad . Una pericia incorporada al expediente había señalado que el sistema utilizado no estaba en condiciones adecuadas.

Además, durante la investigación se había detectado que el parque de aventuras no tenía al día la habilitación correspondiente de Bomberos , otro de los elementos que quedaron bajo análisis en el expediente.

La causa continuó hasta llegar a una instancia previa al juicio oral. El viernes, cuando estaba previsto realizar el control de acusación, que es la etapa en la que se define si el expediente queda en condiciones de avanzar hacia un debate, las partes acordaron un juicio abreviado .

En ese procedimiento, Tanoni reconoció los hechos y aceptó su responsabilidad penal . De esta manera, la causa no llegó a un juicio oral y público.

La Justicia homologó el acuerdo y estableció una condena de un año de prisión en suspenso. Además, dispuso que durante dos años Tanoni no podrá realizar actividades recreativas similares.

A su vez, se abrió el camino para que la familia pueda iniciar una demanda en el fuero civil por daños y perjuicios, y reclamar una indemnización.

Fuente: TN