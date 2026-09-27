Incidentes en el ingreso de los hinchas de Boca al estadio Gigante de Arroyito

La previa del partido entre Boca y Racing por cuartos de final de la Copa Argentina , que se disputa en Rosario, estuvo cargada de tensión: se produjeron incidentes en el ingreso de hinchas del Xeneize al Gigante de Arroyito.

Una hora antes del inicio del encuentro, se reportaron corridas, empujones y enfrentamientos con efectivos de las fuerzas de seguridad, que respondieron a los incidentes con balas de goma y gases lacrimógenos.

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran a hinchas del club azul y oro avanzando hacia el estadio de Rosario Central en una columna, agolpados y apretados, mientras efectivos uniformados intentan contenerlos y mantenerlos dentro del corredor. En las grabaciones difundidas también se observa a varias personas que levantan las manos y piden a quienes caminan detrás que reduzcan la velocidad, ante el riesgo de que se produzca una estampida. En medio de la columna, además, hay niños que se muestran asustados y llorando por la situación.

“Vinimos desde Buenos Aires. Llegamos acá, tranquilos. Venimos a ver a Boca. ¿Y nos muelen a palos", se quejó un simpatizante del Club de la Ribera en diálogo con un móvil de Todo Noticias.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación