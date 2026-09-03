Un pasajero murió a bordo de un avión durante un vuelo de Panamá a Mendoza

Un hombre de 73 años murió durante un vuelo en avión que había salido de Panamá y tenía como destino el aeropuerto El Plumerillo, en Mendoza .

El pasajero volvía al país en el vuelo 420 de Copa Airlines , se descompensó en las alturas y falleció sobre el Océano Pacífico una hora después de partir del aeropuerto panameño.

Según testimonios, la víctima fue asistida por médicos a bordo, quienes tras haberle realizado maniobras de RCP constataron su fallecimiento.

Las autoridades de a bordo evaluaron desviarse a Colombia, pero finalmente decidieron respetar el plan de vuelo y aterrizar en la provincia a la 1.25.

Tras el trágico episodio ocurrido en pleno vuelo, intervino la Oficina Fiscal de Las Heras y personal policial en el aeropuerto.

Además, trabajó la Policía Científica con los procedimientos correspondientes antes de sacar el cuerpo de la aeronave y llevarlo a la morgue para que el Cuerpo Médico Forense determine la causa de muerte del hombre.

Fuente: Clarín