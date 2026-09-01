Un niño de 11 años fue baleado al quedar en medio de un tiroteo entre bandas en Mendoza

Un chico de 11 años terminó hospitalizado tras quedar herido de bala en medio de un tiroteo entre grupos rivales en el barrio La Gloria, en Godoy Cruz , provincia de Mendoza .

La secuencia comenzó cerca de las 20 del domingo , cuando vecinos alertaron sobre detonaciones en la vía pública. De acuerdo con la información oficial disponible hasta el momento, las advertencias apuntaban a un enfrentamiento entre bandas en el interior del barrio y a una consecuencia inmediata: un niño había quedado en la línea de fuego.

En ese contexto y de acuerdo con lo informado por el portal El Sol , la víctima fue trasladada por su madre al Hospital Paroissien , donde los médicos constataron una lesión por arma de fuego . Más tarde, por la entidad del cuadro, el menor fue derivado al Hospital Notti. Allí, quedó internado, aunque estable y en sala común, mientras la investigación judicial avanzó con las primeras medidas en la escena.

Tras la denuncia, en la escena trabajó Policía Científica , que realizó peritajes para reconstruir la dinámica del ataque y recolectar pruebas. En el lugar, los especialistas secuestraron vainas servidas calibre 9 milímetros y .22 , un elemento que puede resultar clave para determinar cuántas armas fueron utilizadas y cómo se produjo el intercambio de disparos.

Ese material quedó incorporado al expediente y será analizado en el marco de la investigación. La presencia de vainas de distintos calibres refuerza, en esta etapa preliminar, la hipótesis de un cruce armado entre varias personas.

La causa quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz , que ordenó la intervención de la Unidad de Investigación Departamental para avanzar con la recolección de testimonios, el análisis de la escena y la identificación de los responsables.

A mediados del mes de julio pasado, un adolescente de 15 años fue baleado en la pierna en La Paz, Entre Ríos , en un episodio que la justicia investiga como presunto abuso de armas . El incidente ocurrió en la intersección de Avenida Artigas y Juan María Gutiérrez, sector habitualmente transitado de la ciudad.

El hecho se originó tras un intercambio verbal entre dos grupos de jóvenes. La situación escaló hasta que uno de los participantes, de 16 años, efectuó un disparo que impactó en la pierna izquierda del adolescente de 15 años. El ataque sucedió en plena vía pública, lo que generó alarma entre los vecinos y transeúntes de la zona.

El agresor huyó rápidamente del lugar acompañado por otro joven en una motocicleta. El personal de la Comisaría Primera de La Paz inició un operativo para dar con el paradero del presunto autor , quien fue localizado en las horas posteriores. La policía informó que, por tratarse de un menor de edad, se siguieron los protocolos legales.

El joven fue examinado con dermotest para buscar rastros de pólvora o residuos de disparos en las manos del sospechoso y verificar si manipuló o disparó un arma de fuego. Además, como es menor de edad y no puede ser detenido, la policía lo entregó a sus padres o tutores luego de constatar su identidad y realizar las pruebas.

Por su parte, la víctima fue trasladada al Hospital 9 de Julio donde la médica de guardia constató una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en la pantorrilla izquierda. La intervención policial y el rápido traslado del herido permitieron evitar complicaciones médicas. Tras los estudios realizados, se descartaron lesiones óseas o daños de mayor gravedad y el adolescente recibió el alta médica horas después de la agresión.

El violento episodio motivó la apertura de una causa judicial bajo la carátula de “presunto abuso de armas” . La investigación está a cargo de la autoridad judicial competente, que busca determinar la procedencia del arma utilizada, la secuencia exacta de los acontecimientos y la eventual participación de otros jóvenes en el altercado.

Fuente: Infobae