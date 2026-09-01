Un nene de 6 años tuvo que dormir en la escuela porque no lo dejaban salir por una disputa judicial entre sus padres

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Un nene de 6 años que estuvo más de 24 horas encerrado en la escuela a la que asiste en Neuquén , por orden de la Justicia en medio de una disputa familiar que existe entre sus padres, finalmente pudo salir de la institución con su madre este martes por la tarde.

La madre, según indicó al aire de Mediodía Noticias (eltrece) , lo esperó en la puerta pero las autoridades no dejaban que lo vea. “ Estoy desesperada” , expresó la mujer, que dijo que se presentó en la escuela para pedir ver al nene, pero no le permitían tener contacto con él.

El padre también brindó testimonio y aseguró que fue ella quien obstruyó durante años el contacto con él.

Según relató la madre del menor, el conflicto se inició hace años y actualmente el padre del chico tiene el cuidado unilateral por el plazo de un año. La mujer cuestiona esa decisión y sostiene que existe una resolución judicial que establece que ambos padres tienen derecho a participar en la vida de su hijo. “Yo no tengo restricción de acercamiento y tengo el derecho de ver a mi hijo” , sostuvo.

La madre contó que hasta el 20 de agosto tenía un régimen de cuidado bilateral del nene y que, desde entonces, comenzó a presentarse todos los días en la institución para intentar verlo.

De acuerdo con su relato, durante el último año no pudo tener contacto con el chico. Aseguró que el padre se oponía a las distintas propuestas que hacía para poder encontrarse con su hijo y que utilizaba diferentes estrategias para dilatar esos encuentros.

La mujer también se refirió a una causa judicial en la que había sido acusada por un supuesto impedimento de contacto. Según afirmó, un tribunal de impugnación integrado por tres jueces la absolvió y sostuvo que no había cometido ese delito. “Me absolvieron no por falta de pruebas, sino declarando que jamás cometí ese delito . Todo lo contrario: dijeron que el procedimiento tenía un montón de vicios y errores y que habían violado mis derechos constitucionales”, aseguró.

Además, recordó el momento en que, según contó, el padre se llevó al niño mediante un operativo policial y judicial. “Nunca vi a mi hijo desde el día que se lo llevó su papá”, relató.

En medio de la disputa, la mujer también habló sobre el comportamiento del nene. Contó que algunas madres de compañeros lo señalaron como un chico agresivo después de que otro alumno apareciera con un chichón tras recibir un golpe. “Mi nene no es violento. Durante los cinco años que estuvo a mi cuidado siempre fue cariñoso, respetuoso, no era capaz de golpear a nadie. Cuando los compañeritos lo agredían, no hacía nada”, afirmó.

La mujer sostiene que el comportamiento del chico cambió desde que quedó al cuidado de su padre, a quien identificó como funcionario público de la provincia.

“Yo vine ocho dias consecutivos a verlo al colegio, su progenitor desde que se terminó el cuidado unilateral no lo trajo al colegio proque se dio cuenta que no tenía forma legal de impedirlo. El padre no lo vino a buscar, pasó la noche acá . Vino la policía a las 00 a leernos un escrito del defensor del niño que decía que le dieran comida y lo hidrataran y debían constatar cómo se constataba”, detalló.

En diálogo con Mediodía Noticias (eltrece) el padre de M. también habló sobre la situación judicial del menor y apuntó contra la madre. “ Obstruyó el contacto brutalmente durante cinco años y siete meses conmigo y toda la familia paterna. Sin permitir ni siquiera saludarlo en el Día del Niño por videollamada, en seis años no cumplió nunca una resolución judicial”, sostuvo.

Además, explicó qué sucedió desde que el menor quedó a su cuidado: “En ese último año se respetó una condena civil y penal que decía que el cuidado era exclusivo por el padre durante un año y que ella tenía la posibilidad de seguir pautas para vincularse, fue citada cuatro veces y no se presentó”.

“Esto es por culpa exclusiva del colegio. La madre no me deja entrar al colegio. La madre está impostando un hecho que no me deja ingresar a mi hijo”, remarcó.

Asimismo, sostuvo que no están vencidas las restricciones, como dijo la mujer. “Yo viví este calvario seis años con mi hijo, tengo botón antipánico, hice 42 denuncias por violencia, estamos hablando de una persona hiperviolenta. Ha ejercido violencia en contra del nene, en contra mía, en contra de toda mi familia. Hay 11 causas en proceso. Todo está probado, es gravísimo y está probado por la Justicia”, completó el hombre.

Fuente: TN