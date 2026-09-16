Un ciclista denunció que un policía lo chocó con su moto en la ruta y se fue sin asistirlo

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Un ciclista denunció que un policía lo embistió con una moto mientras circulaba por la banquina de la Ruta Provincial 6, a la altura de San Vicente, y aseguró que el efectivo continuó su marcha después del impacto sin detenerse para asistirlo.

El episodio ocurrió este martes por la tarde y quedó registrado en un video que luego fue difundido en redes sociales.

Cristian había salido a entrenar junto a un grupo de amigos, como lo hace habitualmente. Según relató, circulaban por la ruta y estaban pasando a un camión cuando una moto comenzó a acercarse desde atrás.

“Me estoy corriendo para ponerme a un costado y viene de atrás, me embiste y me tira”, contó el ciclista en diálogo con TN. Según su relato, después del impacto el motociclista continuó su camino.

Como consecuencia de la caída, Cristian quedó tendido sobre el pasto al costado de la banquina. Aseguró que en ese momento estaba desorientado y que sentía dolores en distintas partes del cuerpo.

El ciclista manifestó que sufrió golpes en la rodilla, el hombro y el codo, y que le diagnosticaron un esguince.

El grupo registró el momento

Los compañeros de Cristian comenzaron a grabar con sus teléfonos celulares después del episodio. En las imágenes se observa al ciclista en el costado de la ruta luego de la caída.

La víctima sostuvo además que no había tenido ninguna discusión o incidente previo con el motociclista y afirmó que el mismo efectivo habría realizado maniobras similares con otros integrantes del grupo, quienes lograron esquivarlo.

Después del hecho, Cristian realizó una denuncia. Su abogado, Nicolás Romano, difundió las imágenes y cuestionó las versiones que responsabilizan a los ciclistas por circular por ese sector.

El letrado señaló que la normativa permite la circulación de bicicletas por rutas convencionales, aunque establece restricciones para autopistas y semiautopistas.

Según manifestó Cristian, el policía ya fue identificado, aunque su nombre no fue difundido públicamente.

La Justicia deberá investigar las circunstancias del episodio, analizar las imágenes y determinar cómo ocurrió el impacto y si corresponde atribuir responsabilidad al efectivo denunciado.