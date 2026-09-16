La autopsia de la aspirante a gendarme asesinada en San Juan reveló que estaba embarazada

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La autopsia realizada al cuerpo de Camila Agustina Vecchiarello, la aspirante a gendarme asesinada en San Juan, confirmó que la joven estaba embarazada al momento de su muerte.

El dato surgió del examen médico forense y fue incorporado a la investigación. Según las primeras conclusiones, se trataba de un embarazo reciente y los investigadores creen que Camila y su marido, Carlos Gonzalo Rivero, no habrían tenido conocimiento de la situación.

La joven murió durante la madrugada del domingo en el departamento donde ambos vivían en Barreal, mientras realizaban el curso para aspirantes a la Gendarmería Nacional. De acuerdo con los primeros resultados de la autopsia, falleció como consecuencia de una hemorragia severa provocada por múltiples heridas.

La investigación por el crimen

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía de Delitos Especiales, Rivero y Camila habían regresado cerca de la medianoche al departamento. Cerca de la 1 de la madrugada, cuando ambos se encontraban solos, se habría producido el ataque.

La acusación sostiene que el hombre golpeó a Camila y posteriormente la atacó con un cuchillo. Los investigadores detectaron heridas en las manos que serían compatibles con lesiones defensivas.

La Fiscalía sostiene además que Rivero utilizó un segundo cuchillo y que las heridas provocaron una importante pérdida de sangre. La autopsia estableció que la joven presentaba al menos nueve heridas, principalmente en la zona de la cara y el cuello.

En el departamento fueron encontrados dos cuchillos con rastros de sangre, elementos que forman parte de la investigación.

Tras el ataque, según la hipótesis fiscal, Rivero permaneció varias horas en el lugar y dejó una carta manuscrita dirigida a familiares de ambos. La Justicia continúa trabajando para reconstruir las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades correspondientes.

Familiares, amigos y vecinos de Camila realizaron además una movilización en Barreal para reclamar el esclarecimiento del caso.