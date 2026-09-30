Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un incidente entre los pilotos

TEL AVIV(AP).- Un avión de Flydubai que volaba de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, a Israel realizó el miércoles un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita después de un incidente a bordo que involucró a los pilotos, lo que provocó una alerta de seguridad en Israel y el despliegue de aviones de combate.

El vuelo FZ1073, con destino al aeropuerto Ben Gurion, aterrizó de manera segura en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. Todos los pasajeros fueron contabilizados y se encontraban a salvo, informó la aerolínea.

El diario israelí The Jerusalem Post informó, citando a un funcionario israelí, que uno de los pilotos habría apuñalado al otro y habría intentado tomar el control de la aeronave. Según esa versión, otros tripulantes y pasajeros israelíes intervinieron para reducirlo y permitir que el avión recuperara el control. El mismo medio señaló que fuentes de seguridad israelíes evaluaban la posibilidad de que se tratara de un acto terrorista.

El avión transmitió primero la señal de emergencia 7700 y luego el código 7500, utilizado para indicar una interferencia ilícita, antes de volver al código inicial, según datos de Flightradar24. La información de seguimiento mostró además un descenso abrupto de la aeronave, de unos 14.000 pies en menos de 30 segundos.

“El personal fue interrogado como parte de la investigación” , añadió el funcionario regional, que no aclaró si se produjeron detenciones.

Un funcionario israelí, en tanto, dijo que el país cree que el incidente pudo haber sido un intento de atacar a israelíes, pero la investigación aún está abierta.

Un tercer funcionario confirmó que Israel movilizó aviones de combate por temor al secuestro de un avión que transportaba a decenas de sus ciudadanos. En los últimos días, el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, advirtió sobre amenazas de seguridad cada vez mayores no especificadas.

La oficina del primer ministro israelí dijo que la situación estaba bajo control y que se estaba trabajando para llevar a los pasajeros a casa.

Pasajeros del avión dijeron por teléfono a la televisora israelí Ch 12 que escucharon gritos de viajeros hacia la parte delantera del avión, que oyeron el altercado entre los pilotos, y que el avión se inclinó bruscamente antes de aterrizar en Arabia Saudí.

También contaron que todos los pasajeros permanecían a bordo del avión y que había una fuerte presencia de fuerzas de seguridad saudíes rodeándolos.

Más tarde, FlyDubai confirmó que el vuelo FZ 1073 con destino al aeropuerto Ben Gurion experimentó un incidente y aterrizó de forma segura en Tabuk el miércoles.

“Nuestros equipos están trabajando estrechamente con las autoridades pertinentes” , indicó la aerolínea y agregó: “Se emitirán más actualizaciones a medida que se disponga de detalles adicionales confirmados”.

Flydubai es la aerolínea de bajo costo de Emirates. Los vuelos comerciales entre Israel y Emiratos Árabes Unidos comenzaron en 2020, tras la normalización de las relaciones entre ambos países.

La flota de la aerolínea de bajo costo depende por completo de variantes del 737, un aparato bimotor de un solo pasillo que es muy utilizado por aerolíneas en todo el mundo. Tiene casi 100 de estos aviones, incluidos 69 de la variante Max 8.

El Aeropuerto Internacional de Dubái, desde donde despegó el avión, es el aeropuerto más concurrido de Medio Oriente y el más importante del mundo en términos de viajes internacionales. El año pasado gestionó la cifra récord de 95,2 millones de pasajeros.

El aterrizaje en Tabuk tuvo lugar en un contexto de especial preocupación por la seguridad de los vuelos que transportan ciudadanos israelíes. Israel no registra un secuestro aéreo desde hace décadas, aunque los israelíes fueron blanco de varios secuestros y ataques contra aviones durante las décadas de 1960 y 1970.

Fuente: La Nación