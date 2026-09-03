Un albañil se defendió solo en un juicio, ganó la causa y le regalaron una beca para estudiar Derecho

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Edilson Takahara, un albañil brasileño de 49 años, sorprendió a los jueces al asumir su propia defensa durante una audiencia en el Tribunal Regional del Trabajo de la 11ª Región. Ahora, su historia dio un nuevo giro: recibió una beca para estudiar la carrera de Derecho en la Famec, en Manaos.

El hombre fue invitado a conversar con estudiantes de Derecho de la institución para contar su experiencia. Al finalizar el encuentro, recibió la inesperada noticia de que tendría una beca para comenzar sus estudios.

Edilson contó que ya realizó el examen de ingreso simplificado y que tiene previsto comenzar la carrera esta misma semana. Según explicó, nunca imaginó que su participación en el proceso judicial tendría tanta repercusión.

Durante la charla con los estudiantes, reconstruyó el camino que recorrió desde el comienzo de su demanda laboral. Explicó cómo siguió el expediente, obtuvo una sentencia favorable, estudió el recurso presentado por la empresa y posteriormente elaboró su propia respuesta y presentó un recurso adhesivo.

El albañil decidió asumir su propia defensa después de que un abogado que llevaba su caso permitiera que el proceso fuera extinguido. Según relató, el profesional habría actuado con negligencia y abandonado el caso sin que se resolviera el fondo de la cuestión.

A comienzos de 2024, Edilson logró presentar nuevamente la demanda. Fue entonces cuando descubrió el concepto de “jus postulandi”, que permite a una de las partes presentarse y defenderse personalmente en determinados procesos laborales, sin necesidad de un abogado.

El hombre aseguró que su acercamiento al Derecho no comenzó con la intención de convertirse en abogado, sino simplemente con el objetivo de resolver su propio conflicto judicial.

Ahora, aquella experiencia terminó despertando en él un nuevo interés profesional y podría convertirse en el comienzo de una carrera en el ámbito del Derecho.