Un actor, un empresario y un posible candidato visitaron a Milei en medio de su soledad en Olivos

Durante diez días de agosto, Javier Milei desapareció de la agenda oficial. Entre el viernes 7 y el lunes 17 no encabezó actos públicos ni tuvo actividades informadas por Presidencia. Se recluyó en la Quinta de Olivos y recién reapareció para participar de un homenaje al general José de San Martín en Retiro. Si bien volvió a la escena pública esa mañana, no conversó con los medios ni con sus allegados. Solo saludó al jefe de Granaderos y se metió en su auto oficial.

¿Qué ocurrió puertas adentro durante esos días? A partir de un pedido de acceso a la información pública , Clarín reconstruyó quiénes visitaron al Presidente durante ese período y durante el resto de agosto. El registro muestra una agenda privada reducida , con largos períodos sin ingresos y un círculo integrado principalmente por economistas, empresarios y algunos personajes ligados al mundo de la cultura.

La última persona que figura antes del inicio de ese aislamiento fue el empresario de medios Daniel Hadad , que estuvo en Olivos el jueves 6 de agosto . Llegó a las 17.05 y se retiró a las 18.35. El encuentro se dio en medio de los rumores que ubican al experiodista como uno de los posibles outsiders a disputar la presidencia en 2027 . De todos modos, Hadad no descartó ser candidato y le prometió a Milei durante esa visita que si sale a competir será el primero en saberlo.

Después, las puertas de la residencia permanecieron cerradas para las visitas durante todo el viernes y el sábado. Recién el domingo, a las 20.05, ingresó el economista Juan Carlos de Pablo , uno de los hombres con los que Milei mantiene un vínculo desde hace años y protagonista habitual de sus reuniones para escuchar ópera . De ese encuentro también participó el economista Miguel Boggiano .

Las noches de ópera aparecen, de hecho, como una de las pocas constantes de la agenda privada presidencial de agosto. La reunión volvió a repetirse una semana más tarde, el domingo 16 , aunque esa vez se amplió el grupo. Además de Miguel Boggiano, se sumó su hermano Pablo Boggiano , director de orquesta con trayectoria internacional.

Aquella noche también estuvo Sebastián Galiani , economista, profesor universitario y exsecretario de Política Económica durante la gestión de Nicolás Dujovne , un cargo que en los hechos funcionaba como viceministro. Galiani fue el primero en llegar, a las 19.54, y también el primero en retirarse, a las 23.37. Los hermanos Boggiano ingresaron tres minutos después, a las 19.57, y salieron a las 23.40.

No era la primera visita de Galiani esa semana. Tres días antes, el jueves 13 , había cenado a solas con el Presidente en la residencia. Llegó a las 20.34 y permaneció allí hasta pasada la medianoche: se retiró a las 00.28.

Entre una cita y otra, Milei recibió a un pequeño grupo de visitantes. El lunes 10, en plena ausencia de la agenda pública, fue hasta Olivos el conferencista y CEO de Grupo SET , Jonatán Loidi . Llegó por la tarde, a la hora del té, y permaneció casi tres horas con el Presidente. Se retiró a las 19.17.

Un día después fue el turno de Armando Andrés Mego , fundador de la editorial Hojas del Sur y uno de los principales organizadores de La Derecha Fest , el evento que reúne a figuras del universo libertario. Estuvo exactamente dos horas: ingresó a las 17.06 y salió a las 19.06.

Esa misma noche, Milei recibió una visita bastante menos conocida. A las 20.42 ingresó Germán Daddario y permaneció en Olivos hasta las 22.47. No fue la primera vez que visitó al Presidente. Daddario trabaja en el sector vinculado a redes de Aeropuertos Argentina , según su perfil público de LinkedIn. Al momento del relevamiento, además, en su foto de perfil aparece con la identificación “Open to work” , utilizada por quienes se encuentran buscando nuevas oportunidades laborales. Además, trabajó en Corporación América , al igual que el Presidente, entre 2013 y 2016. ¿Se conocerán de esa época?

El viernes 14 fue el turno de uno de los pocos funcionarios nacionales registrados durante aquellos días. El canciller Pablo Quirno llegó por la mañana para una reunión breve con Milei y permaneció menos de 40 minutos en la residencia.

Al día siguiente, el sábado 15 , la visita fue del escritor Gonzalo Garcés , con quien el Presidente compartió la tarde antes de la segunda cita dominical con los Boggiano, De Pablo y Galiani.

Milei recibió pocas visitas mientras estuvo fuera de la agenda pública, pero cuando reapareció el 17 de agosto para el acto por San Martín, ocurrió lo contrario: durante los días siguientes no quedó registrada ninguna visita en la Quinta de Olivos.

El lunes 17 encabezó el acto en homenaje a San Martín . Sin embargo, durante los días siguientes no aparece registrada ninguna visita en la documentación entregada por el Gobierno . No figuran ministros, dirigentes políticos, empresarios ni integrantes del círculo habitual del Presidente.

Las puertas de Olivos volvieron a abrirse el sábado 22 . Esa noche, a las 20.56, ingresó el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford , acompañado por Alfonso Quintao , de quien se desconoce su vida privada. Cenaron con Milei y permanecieron en la residencia hasta entrada la madrugada: se retiraron a las 00.58.

El domingo volvió a repetirse una dinámica que atravesó todo el mes: empresarios primero, ópera después. Por la tarde-noche llegó Eduardo Elsztain , presidente de IRSA y Cresud , quien permaneció poco más de una hora en la Quinta. Ese mismo día también pasó por Olivos Juan Carlos de Pablo. Antes de su tradicional cita musical, el economista y el magnate coincidieron durante 46 minutos dentro de la residencia. De Pablo había llegado a las 19.50 y recién se retiró a las 23.38.

Otro de los momentos de distensión presidencial ocurrió el martes 25. Milei cenó con el escritor Alejandro Rozitchner y con el actor Juan Acosta . Los dos llegaron a las 21.15 y se quedaron hasta cerca de las 23.

Después de esa cena, volvió el silencio. Durante cuatro días completos no hubo nuevos visitantes registrados en la documentación oficial . Milei permaneció en Olivos sin recibir a ninguna de las personas incluidas en la nómina hasta el domingo 30 .

Otra vez fue la ópera la que rompió el aislamiento. Esa noche regresaron Miguel Boggiano y Juan Carlos de Pablo para la cita que durante agosto se convirtió prácticamente en un ritual de los domingos presidenciales .

El último día del mes tuvo algo más de movimiento. El lunes 31, Milei recibió por la tarde a su kinesióloga para una sesión y, por la noche, compartió una cena con Saúl Sutton , integrante de la familia vinculada al Alvear Palace Hotel , y Elías Kanín , miembro de Jabad Lubavitch que ya había estado en otras oportunidades en la residencia presidencial.

El registro de agosto deja así una particular fotografía de la intimidad presidencial . En los días en los que Milei prácticamente desapareció de la vida pública, tampoco hubo un desfile de ministros o dirigentes por Olivos. Con la excepción de Quirno, quienes aparecen en la documentación son principalmente economistas, empresarios, escritores y conocidos del Presidente.

Y cuando la agenda volvió a ponerse en marcha, hubo incluso días completos en los que nadie quedó anotado en el registro de ingresos . En ese mes de largos períodos puertas adentro, hubo una excepción que se repitió casi todos los domingos: Juan Carlos de Pablo, Miguel Boggiano y las noches de ópera en la Quinta de Olivos y en la compañía incondicional de sus perros .

Redactora de la sección Política.

Fuente: Clarín