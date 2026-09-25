Pulseada libertaria: Karina Milei presiona a Bullrich por la eliminación de las PASO y la senadora le apunta a Santilli

La eliminación de las PASO se metió en la interna del Gobierno y ya es una obsesión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , quien en cada reunión le insiste a Patricia Bullrich con la necesidad de avanzar con la reforma electoral y la respuesta es siempre la misma: "En el Senado no están los votos".

En la reunión de la Mesa Política de este martes, cuando la hermana del presidente Javier Milei se volvió a encontrar con la jefa del oficialismo en la Cámara alta, después del cortocircuito generado por la inclusión en el proyecto de Presupuesto 2027 del recorte en el área de Discapacidad, la tensión aumentó entre ambas figuras del Gobierno.

Karina Milei le reprochó tanto las declaraciones públicas por las diferencias como el comentado video que la senadora subió a las redes con la música de Lali Espósito . "Los trapitos se lavan en casa", fue la frase que le dejó la secretaria, a lo que la senadora le reprochó no haber sido avisada por los ajustes dispuestos en el proyecto enviado por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo .

En este escenario, la hermana del Presidente volvió a insistir con el tema de la baja de las primarias , una propuesta que ingresó en abril al Senado y se trató en la comisión de Asuntos Constitucionales en una reunión de comisión en mayo y otra en septiembre. Pero no hubo avances y se pasó a un nuevo cuarto intermedio sin fecha establecida.

Bullrich no solo volvió a insistir con que los votos no están para aprobar la reforma, sino que además les advirtió que el proyecto tiene alguna chance de llegar al recinto si avanzan los acuerdos electorales con los gobernadores .

En ese momento, la mirada quedó puesta en el jefe de Gabinete, Diego Santilli , quien viene manteniendo reuniones con los gobernadores aliados, pero los procesos son lentos. Y, por eso, Bullrich trató de desdramatizar el asunto y dejó el tema en manos de la Casa Rosada .

Para entender el panorama no es tan simple para el oficialismo. Primero, los gobernadores no van a definir una posición en la medida que el Congreso no trate y apruebe el proyecto de Presupuesto 2027. Es que la oposición seguramente buscará incluir obras y el pago de deudas que la Nación mantiene con las provincias.

Por ahora, la discusión sobre la denominada ley de Leyes está prevista para mediados del próximo mes, pero nadie arriesga una fecha de tratamiento en el recinto de Diputados y menos aún cuándo se debatirá en el Senado , donde las fuerzas suelen hacer un seguimiento "espejo" de la norma para agilizar el tratamiento de la propuesta.

Después entrará en la discusión el acuerdo electoral que cada provincia haga con el Gobierno. "No vamos a ir a buscar el apoyo de un gobernador, si La Libertad Avanza le pone un candidato para pelear la gobernación", reflexionó un legislador aliado.

Y eso no dependerá sólo de lo que resuelva Karina Milei sino también de que aquellos legisladores libertarios que buscaban ser candidatos a en sus provincias renuncien a sus candidaturas.

A esto se suma que hay senadores aliados que no tienen terminal en sus provincias, aquellos que no responden a los gobernadores, que vienen postergando una definición. No sólo a la espera de un acuerdo entre el gobernador de turno y el Gobierno sino también a ver cómo evoluciona la imagen pública de Javier Milei. Incluso, están aquellos que miran las elecciones de Estados Unidos y su impacto en la Argentina.

En la comitiva presidencial que viajará a París la próxima semana para participar de la Argentina Week , un encuentro destinado a presentar oportunidades de inversión ante empresarios europeos, podría ser una ocasión para acercar posiciones.

En el entorno de Bullrich destacan que, hasta el momento, el Gobierno solo tiene acuerdo con el chaqueño Leandro Zdero (UCR) con miras a las elecciones de 2027. Mientras que hay conversaciones con Alfredo Cornejo para definir su sucesión en Mendoza, y también mantienen diálogo con Rogelio Frigerio por la estrategia en Entre Ríos.

Encima, los cortocircuitos con el Congreso comenzaron a desgastar la imagen del jefe de Gabinete, quien aún tiene pendiente su informe de gestión , algo que viene exigiendo el peronismo y lo formalizó con una nota que le presentó a la vicepresidenta Victoria Villarruel .

Pese a estos datos, Karina Milei reunió a su tropa de senadores para insistir con la necesidad de trabajar por la reelección del Presidente , pero en el Senado estiman que el proyecto de reforma electoral recién podría ser tratado en diciembre .

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín