Trump prometió US$5000 a cada norteamericano si los republicanos retienen ambas cámaras del Congreso

WASHINGTON.- Una insólita promesa de un pago de US$5000 a cada adulto norteamericano en caso de que los republicanos retengan ambas cámaras del Congreso; una acérrima defensa de su decisión de lanzar la guerra contra Irán ; los habituales dardos contra “la izquierda radical y comunistas” de la oposición demócrata, y un intento de inyectar optimismo sobre el rumbo económico de Estados Unidos de cara a las cruciales elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre.

En la primera noche de la inédita convención republicana para comicios legislativos , en el American Airlines Center de Dallas , el presidente Donald Trump desplegó todo su repertorio durante una hora y 45 minutos para apuntalar a los candidatos de su partido en sus batallas por escaños en el Senado y la Cámara de Representantes, e incluso instó a sus simpatizantes a “fingir” que él mismo está en las boletas electorales , en una arenga para que vayan a votar.

President Donald Trump promised to issue a dividend worth $5000 if Republicans maintain control of Congress in the midterm elections, comparing the act to a company awarding shareholders. MORE: https://t.co/5xX3Innsqw pic.twitter.com/lCsg20AkSs

Cuando transcurría cerca de una hora de su presencia en el escenario del estadio -que registraba algunos claros- , Trump anunció lo que describió como la mejor parte del discurso : prometió otorgar US$5000 a cada adulto norteamericano si los republicanos conservaran el control de las dos cámaras del Congreso en noviembre, en momentos en que los sondeos anticipan un avance demócrata que complicaría el segundo tramo de la gestión del mandatario.

“Dado que nos ha ido tan bien, y que nuestro país está generando tantos ingresos, solo yo puedo hacerles esta promesa . Y aquí está: si los republicanos ganan ambas cámaras, gracias a nuestro tremendo éxito económico, ya que nunca en la historia habíamos vivido algo así, otorgaré un dividendo de 5000 dólares a cada ciudadano adulto de Estados Unidos”, anunció.

Los medios norteamericanos calcularon que la promesa -en caso de que se concretara- le costaría al Estado cerca de 1,2 billones de dólares . Se estima que en el país residen cerca de 270 millones de adultos.

“Entonces, si los republicanos ganan, ustedes ganarán con nosotros y recibirán 5000 dólares” , reforzó el presidente, lo que encendió a los miles de simpatizantes que se congregaron en el American Airlines Center para la primera de las dos jornadas de la convención.

“Se llamará ‘Dividendo Trump’” , ahondó el presidente, quien el año pasado ya había planteado la idea de realizar pagos de 2000 dólares a ciudadanos de ingresos medios y bajos financiados con las ganancias de la política de aranceles globales que lanzó la Casa Blanca.

Además, Trump puso como condición que todo el dinero del dividendo sea gastado en Estados Unidos , aunque no dio detalles sobre cómo el gobierno podría controlarlo. Tampoco explicó de dónde saldría el dinero para financiar su promesa, en momentos en que Estados Unidos registra un creciente déficit presupuestario .

El sideral desembolso que prometió Trump en caso de un éxito electoral republicano, que requeriría la aprobación del Congreso, eclipsarían los estímulos distribuidos durante la pandemia del Covid-19 y dispararía el déficit, señalaron los especialistas.

Trump también hizo alusión a las elecciones de 2020, que perdió ante Joe Biden, aunque el magnate no lo reconoció y denunció que aquellos comicios fueron fraudulentos . “Cuando mi nombre figura en la boleta electoral, a los republicanos siempre les va muy bien. Ganamos la presidencia en tres ocasiones” , dijo.

El presidente mencionó en otro pasaje la histórica dificultad que tiene el oficialismo en Estados Unidos para imponerse en las elecciones de medio término y prometió revertir esa tendencia. “Ese es el hermoso desafío: se supone que el presidente en ejercicio no gana las elecciones de mitad de mandato. Vamos a cambiar eso” , aseguró. Según las encuestas, los demócratas se perfilan para, al menos, recuperar una de las dos cámaras del Congreso.

Como es habitual, Trump también atacó a la oposición demócrata, que en las próximas elecciones buscará sacar provecho del alto índice de rechazo a la gestión de Trump (ronda el 58%). “Estados Unidos no está en venta. No negociamos con comunistas, socialistas ni lunáticos de la izquierda radical ”, dijo el presidente, que prometió visitar todos los estados claves de las elecciones.

“ Iré a cada uno de esos estados para apoyar a congresistas y senadores . Vamos a celebrar mítines”, dijo. “En un par de casos, iré dos veces”, añadió.

Durante su discurso, por otra parte, Trump volvió a defender su decisión de llevar a Estados Unidos a una guerra con Irán , al afirmar que era necesaria para impedir que el régimen de los ayatollahs obtuviera un arma nuclear. El conflicto bélico es rechazado por el 55% de los norteamericanos (solo el 37% lo respalda) , según las encuestas, ante el descontento por el impacto económico negativo, con la suba del precio de los combustibles como principal eje.

Trump dijo que solía escuchar reclamos sobre su decisión de iniciar la guerra -con el ataque conjunto con Israel el 28 de febrero pasado-, pero expresó que suele responder con una pregunta: “¿Puede Irán tener un arma nuclear?“ . El público republicano presente en Dallas contestó ”no" a coro, para beneplácito del presidente. “Bueno, entonces tengo razón... yo gano” , completó el magnate.

Trump on Iran: There’s another place called Pickaxe Mountain, another nice place. We may have to give them a shot there too. pic.twitter.com/eZvP6ux8cj

Además, Trump reiteró su amenaza de que el Ejército norteamericano podría atacar la montaña Pickaxe , un complejo subterráneo iraní situado bajo las montañas en la provincia de Isfahán que, según Estados Unidos e Israel, podría ser clave para el régimen en su intento de reactivar su plan nuclear tras los daños sufridos en los ataques estadounidenses.

“Les aconsejamos que no se pasen de listos, porque tendremos que golpearlos con mucha fuerza” , advirtió Trump a los líderes del régimen teocrático.

Antes de la presentación del presidente, la sorpresa de la primera jornada de la convención la había dado -curiosamente- el senador demócrata John Fetterman (Pensilvania) , que a través de un inusual video respaldó al senador republicano Dave McCormick , del mismo estado, expresó su disposición a trabajar con el presidente y rechazó lo que describió como “los extremos y el socialismo, y el modo de vida antinorteamericano” .

Thank you to my friend @JohnFetterman . We were both sent to Washington to fight for what’s best for PA. Standing up for steel was never going to be a partisan thing. Grateful for the kind words tonight. pic.twitter.com/ccSakR7cDc

“Mis palabras presentaron a McCormick como un gran estadounidense y un amigo” , señaló Fetterman en el video de 65 segundos. “Trabajaremos juntos y colaboraremos con el presidente para luchar y defender el sector siderúrgico aquí mismo, en el ‘Valle del Acero’”, afirmó Fetterman en el video, grabado frente a una planta acerera en Braddock, Pensilvania, localidad de la que fue alcalde.

En un comunicado posterior a su sorpresiva aparición en la convención republicana, que retumbó dentro del Partido Demócrata , Fetterman aseguró que no cambiaría de filas aunque los demócratas recuperaran el control del Senado en las elecciones de mitad de mandato.

Si los demócratas ganaran cuatro escaños, pasarían a controlar el Senado por 51 escaños a 49, lo que dejaría a Fetterman con una posición clave si decidiera cambiar de bando.

“Soy demócrata de toda la vida y voto mayoritariamente con mi partido, y si el Senado cambiara de manos en noviembre, seguiré siendo el voto número 51 que prometí ser cuando me postulé” , aseguró.

La inédita convención republicana para las elecciones de medio término en Dallas culminará esta noche con un discurso del vicepresidente JD Vance -uno de los candidatos en el partidos para aspirar a la sucesión de Trump en 2028- y una nueva presentación de Trump en el escenario.

Fuente: La Nación