Trigo 2026/27: buen desarrollo inicial, pero no exento de problemas

Los trigos de la campaña 2026/27 evolucionan bien en general, pero no están exentos de algunos problemas. En el norte de Buenos Aires, el consultor Julio Lieutier cuenta que se habían implantado bien y desarrollaban satisfactoriamente, pero la seguidilla de heladas de hace 10 días quemó la hoja bandera en emergencia en los lotes más tempranos y amarilleó las demás . Por ahora no se puede conocer cuál será el efecto final de ese fenómeno climático, pero el rinde potencial de los cultivos dependerá de lo que ocurra durante octubre: si sigue nublado y con lloviznas, el coeficiente fototérmico tomará valores inapropiados y se sumará al efecto de las heladas para comprometer en alguna medida el rendimiento.

Si es luminoso y fresco, por el contrario, se pueden esperar rindes cercanos a los de tendencia. En materia de enfermedades, durante el invierno hubo mucha mancha amarilla sobre el filo del umbral de control y en estos días se están aplicando carboxamidas para su control apuntando también a cubrir eventuales ataques de roya . En el sur de Santa Fe los trigos también vienen embalados, aunque con la humedad justa por pocas lluvias en agosto y principios de septiembre.

Los cultivos sufrieron ataques de roya y oídio. La segunda produce un polvillo blanco -el micelio- que cubre las hojas basales y resta área foliar para la fotosíntesis. En el sur de Buenos Aires los cultivos también evolucionan de manera normal , pero hubo una reducción de la superficie sembrada por excesos de lluvias en implantación. “Hubo productores trigueros que no pudieron entrar a los lotes en la fecha óptima por falta de piso”, observa Alejandro Vejrup , gerente de la cooperativa Alfa de Tres Arroyos. Por estos problemas climáticos se ve mucha diversidad en el desarrollo de los trigos, y hay quienes piensan en una reducción del área de cosecha fina de un dígito en la zona.

Por otro lado, el clima está muy poco previsible en la campaña: “ en las últimas semanas el agua estaba escaseando, por lo que las lluvias del fin de semana vinieron muy bien para volver a humedecer la capa superficial seca y permitir que se avance con la etapa de la refertilización nitrogenada ”, afirma Vejrup. En esta región no se evidencian daños por las heladas de principios de septiembre porque tomaron a los cultivos en estado vegetativo.

Fuente: La Nación