Cambió el pronóstico en el AMBA: para cuándo se esperan lluvias durante casi todo el día, según el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y prevé un domingo 27 de septiembre inestable , con chaparrones durante la madrugada, la tarde y la noche.

Según el organismo, la única franja con una baja probabilidad de lluvias será la mañana , mientras que el resto de la jornada presenta entre 10% y 40% de chances de precipitaciones.

De acuerdo con el SMN, el domingo tendrá una mínima de 14°C y una máxima de 19°C , con cielo inestable y vientos del este durante buena parte del día.

El detalle por franjas es el siguiente:

Además, se esperan vientos del este y noreste de entre 13 y 31 km/h , con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h durante gran parte de la jornada.

Antes del cambio de tiempo, el sábado 26 de septiembre se presentará mucho más estable. El cielo estará parcialmente nublado, la temperatura oscilará entre 15°C y 22°C y no se esperan lluvias durante el día, con apenas una probabilidad de hasta 10% por la noche.

El domingo marcará un descenso de temperatura y el regreso de las precipitaciones, por lo que será el día más inestable del fin de semana.

Fuente: TN