Tras la reforma de Zonas Frías, los aliados desconfían del Gobierno y piden que el subsidio a la luz salga por ley

Tras la aprobación de la reforma por Zonas Frías , los diputados aliados comenzaron a presionar por el esquema de las Zonas Cálidas. Pretenden que el anunciado plan de subsidios del Gobierno para las tarifas de electricidad de las provincias del norte se formalice mediante una ley .

El objetivo de los legisladores de las provincias del NOA y NEA, cuyos votos fueron clave para la aprobación del recorte de los subsidios al gas, choca con las intenciones de la Casa Rosada, que ya había acordado con los gobernadores que el nuevo esquema de subsidios energéticos saldrá por una resolución de la Secretaría de Energía .

En el Congreso hay al menos tres proyectos impulsados por diputados de Unión por la Patria, uno de la UCR, con las firmas del correntino Diógenes González y el chaqueño Guillermo Agüero, y una propuesta del salteño Pablo Outes, que responde al gobernador Gustavo Sáenz .

También se suman los misioneros que comanda Oscar Herrera Ahuad, quien en su etapa como gobernador había conseguido un beneficio similar que fue eliminado con la llegada de Javier Milei al Gobierno. A ellos podrían sumarse votos del PRO y de Provincias Unidas, aunque en estos espacios hay un poco más de cautela.

En el Senado, el jefe del bloque de la UCR, Eduardo "Peteco" Vischi, define los últimos detalles de una propuesta que presentará en los próximos días. Incluso, el gobernador Juan Pablo Valdés anunció que Corrientes buscará consolidar el esquema mediante una ley que otorgue mayor previsibilidad al beneficio.

El nuevo esquema de Zonas Cálidas está dentro de las llamadas "soluciones de gestión" que impusieron los gobernadores aliados a la Casa Rosada durante la reunión que mantuvieron con el jefe de Gabinete, Diego Santilli , en agosto pasado en el marco de las reuniones para acompañar el proyecto de Presupuesto 2027.

En aquel encuentro se acordó acompañar la misión del Gobierno de recortar el alcance de Zonas Frías y avanzar en un esquema de Zonas Cálidas para amortiguar las tarifas eléctricas en el verano para los usuarios de las provincias del norte.

Incluso, tal como informó Clarín , Santilli se comprometió a conseguir una resolución antes del 28 de septiembre que autorice una tarifa diferencial de electricidad para esas provincias. Incluso, la resolución ya estaría redactada. Los gobernadores, en ese momento, descartaron la posibilidad de que Zonas Cálidas saliera por ley para acelerar los tiempos.

Sin embargo, tras las idas y vueltas que hubo con Zonas Frías en el Senado, los legisladores aliados perdieron un poco la confianza en el Gobierno y optaron por pedir que el esquema de tarifa diferencial de la luz sea aprobado por el Congreso. "Zonas Frías tiene una ley, queremos igualar las condiciones y que Zonas Cálidas no quede colgada a una resolución de la Secretaría de Energía, para que un funcionario de turno la pueda eliminar" , fundamentó a este diario un diputado aliado.

Según fuentes parlamentarias, en aquella reunión con los gobernadores, Santilli aseguró que el ahorro de la reforma por Zonas Frías iba a ser destinado a Zonas Cálidas. También saben en el Congreso que el subsidio a la luz es parte de la discusión por el Presupuesto 2027.

El jefe de Gabinete mantuvo esta semana reuniones con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Sáenz y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Lo cierto es que la negociación por Zonas Cálidas está avanzada. Los gobernadores presentaron una primera propuesta que establecía pasar de un bloque subsidiado de 300 kWh (kilovatio por hora) a 500 kWh por mes, dentro del período de noviembre a abril. Mientras que de mayo a octubre se llevaba a 300 kWh. El total anual quedaba en 4800 kilovatios.

Pero el Gobierno bajó una propuesta que establecía un beneficio para los meses de diciembre, enero y febrero hasta un consumo de 550 kWh, mientras que en los meses de noviembre, marzo y abril se bajaba a 500 kWh. Para mayo, junio, julio y agosto quedaba en 300 kWh y septiembre y octubre se fijaba en 150 kWh. De esta manera, al año llegaba a los 4650 kWh.

La primera oferta de la Casa Rosada no fue aceptada y obligó a Santilli a llevar una segunda propuesta con un bloque subsidiado a 500 kWh para los meses que van de noviembre a abril, mientras que entre mayo y octubre quedaba en 300 kWh, llegando así al total de 4800 que pedían las provincias . Así se destrabó la negociación para que el Senado apruebe los recortes en Zonas Frías.

El Régimen de Tarifa Diferencial Estival para Zonas Cálidas será para usuarios de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. También se incluye a los departamentos de General Obligado, Vera, 9 de Julio, San Javier, Garay y San Justo de la provincia de Santa Fe; y La Paz, Feliciano, Federal, Federación y Concordia del norte de Entre Ríos.

De acuerdo a lo informado desde el Gobierno se financiará directamente con aportes del Tesoro Nacional a partir del plan SEF (Subsidios Energéticos Focalizados). Es que con la reforma de Zonas Frías, el Gobierno recortó más de $ 200.000 millones en subsidios mientras que el beneficio tarifario a las luz rondará los $ 140.000 millones.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín