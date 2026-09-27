Golpe al narcomenudeo en Ciudad Oculta: incautaron marihuana, cocaína y detuvieron a cinco personas

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a cinco hombres y secuestró 19,484 kilos de marihuana y 242,7 gramos de cocaína durante un procedimiento que incluyó la interceptación de un vehículo y dos allanamientos en la Villa 15 , también conocida como Ciudad Oculta, en el barrio Villa Lugano.

Fuentes del caso indicaron que la investigación comenzó con la detención de un hombre de 36 años, domiciliado en Morón, provincia de Buenos Aires, que trasladaba cuatro ladrillos de marihuana en una mochila . El operativo se desarrolló en la intersección de José León Suárez y Monte, donde agentes de la División Investigaciones Antidrogas Sur detuvieron un Volkswagen Vento para identificar a su conductor.

Según informaron fuentes policiales, el hombre intentó deshacerse de la mochila cuando fue interceptado. En su interior había 3,031 kilos de marihuana distribuidos en cuatro panes compactos. Durante la requisa del auto, los efectivos encontraron más droga y un teléfono celular.

La Unidad de Flagrancia Sur, a cargo de Agustín Aymerik , ordenó la detención del conductor, el secuestro de los estupefacientes y nuevas tareas para establecer el origen de la sustancia.

A partir de las averiguaciones, los investigadores identificaron a los presuntos proveedores y localizaron dos domicilios vinculados con la causa. El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.° 26, encabezado por Agustín Nicolás Repetto , autorizó los allanamientos en el barrio de Villa Lugano.

En una vivienda de la calle Hubac, la Policía de la Ciudad arrestó a un joven de 20 años. Allí incautó 15 ladrillos de marihuana, con un peso de 11,808 kilos, además de dos celulares y dinero en efectivo.

En el segundo domicilio fueron detenidos tres hombres de 33, 38 y 68 años; este último, jubilado. En ese lugar, los agentes secuestraron seis ladrillos adicionales de marihuana, con un peso de 4,645 kilos, junto con 242,7 gramos de cocaína, dinero y una balanza digital.

Las fuentes detallaron que, entre la detención inicial y los allanamientos, el total de la droga secuestrada ascendió a 25 ladrillos de marihuana , equivalentes a 19,484 kilos, y 242,7 gramos de cocaína.

El magistrado dispuso que los cinco sospechosos quedaran detenidos y ordenó el secuestro de todos los elementos considerados relevantes para la investigación.

Por último, informaron que en los procedimientos participaron efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación (DUTP), de la Policía Barrial de la Villa 15, junto con personal de DIR, DOU y la División Perros, que brindaron apoyo operativo y aseguraron los perímetros durante el cumplimiento de las órdenes judiciales.

Fuente: Infobae