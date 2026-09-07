Tragedia en Comodoro Rivadavia: murió un nene de 9 años al caer desde un quinto piso de un edificio

Un niño de nueve años murió este lunes al caer desde la ventana de un quinto piso en la Torre III del complejo habitacional Las Torres, ubicado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en Chubut.

Al momento del fatal accidente, el niño se encontraba bajo el cuidado de una niñera, que quedó demorada. Las circunstancias previas a la caída continúan siendo objeto de investigación por parte de la Justicia.

Según los primeros datos sobre la reconstrucción del hecho, el nene cayó e impactó contra el toldo de un kiosco que funciona en la planta baja del predio del complejo. Su cuerpo quedó posicionado en la cubierta superior del comercio tras el golpe.

Al advertir lo sucedido, vecinos del lugar alertaron rápidamente a los servicios de emergencia. Una unidad de salud asistió al niño de inmediato y lo derivó de urgencia hacia el Hospital Regional, donde horas más tarde murió.

A pesar del esfuerzo de los profesionales de salud, el niño tenía múltiples heridas, entre las cuales destacó un grave traumatismo de cráneo.

Los bomberos y policías también acudieron al lugar para colaborar con el operativo. Como primera medida, se resguardó la escena del hecho y la niñera que estaba al cuidado del niño fue demorada.

Una de las causas de los investigadores apunta a que la cuidadora llevaba a cabo tareas en otra habitación de la vivienda al momento de la tragedia.

Las unidades de la Torre 3 carecen de balcones y las ventanas poseen únicamente una protección de refuerzos metálicos, estructuras que, según advierten los propios ocupantes del edificio, requieren de un mantenimiento sostenido en el tiempo.

Ante este panorama, los especialistas no descartan la posibilidad de una rotura en este material de contención.

Fuente: Clarín