Top 14 de URBA: en la tarde en que el rugby pidió justicia, Hindú apretó la lucha por los playoffs

Después de que en los siete encuentros de la 21ª fecha se clara por “Justicia por Fede”, en alusión al juicio que este lunes comenzará en París para dilucidar responsabilidades por el asesinato a Federico Martín Aramburú en 2022, el Top 14 de la Unión de Rugby de Buenos Aires determinó su primer clasificado para los playoffs y a la vez puso un poco más de incertidumbre en cuanto a los últimos dos lugares de acceso a las semifinales. Newman se aseguró un lugar en los cruces eliminatorios al obtener un previsible triunfo, el 20º en las 21 jornadas; CASI siguió firme como escolta e Hindú apretó la puja por el tercer y el cuarto lugares.

En un partidazo de 80 puntos en Don Torcuato, que perdía al cabo de la primera mitad, el Elefante terminó superando a su vecino Alumni por 43 a 37 y, si bien no salió de la 5ª posición, quedó a apenas dos unidades de su vencido, que marcha tercero, y a una del equipo que está entre medio de ambos, San Isidro Club. Quedan cinco jornadas, y para el caso de que un par de esos tres pesos pesados se caiga, está expectante Los Tilos, que sorprende con su recuperación y su buena campaña y está a 5 puntos de Hindú.

El encuentro era de antemano el más atractivo del día, por la magnitud de los dos clubes y por lo que estaba en juego entre ellos, y no solamente no decepcionó, sino que además fue un espectáculo sensacional. Hubo golpe por golpe, muchos tantos, cambios en la delantera en el tablero, intensidad (a veces, hasta demasiada) y muy buen rugby. De ese que sabe ofrecer Hindú, aquel juego por el que se lo conoce. Alumni había sido superior en la etapa inaugural, que lo tuvo al frente en el resultado, e incluso estuvo holgadamente arriba en parte del segundo período. Pero el Elefante tiene buena memoria.

Ella le permitió recordar los buenos viejos tiempos, aquellos del rugby champagne y abrumador. El local se llevó por delante a Alumni, volvió espectacular la definición y terminó pasándole por encima. Pero le faltó algo en la atropellada: marcar un par de tantos más. Con eso le habría impedido al visitante conseguir el punto de bonus que lo deja a dos en la tabla, y no a uno.

Otro encumbrado que revirtió el resultado del primer tiempo es CASI, el club más involucrado en la cuestión de Martín Aramburú, por ser el del recordado back platense. Después del acto de pedido de justicia, que fue masivo en la adhesión en la Catedral, la Academia se enfrentó con el irregular CUBA. Tan irregular que, a pesar de flotar en la medianía de la tabla de posiciones, superó a CASI como visitante en esos 40 minutos iniciales, por 19 a 10. Pero los cruces de rugby duran 80 y las cebras de 2026 son definitivamente mejores que el equipo azul y negro y terminaron imponiéndose con amplitud, por 41 a 27, aunque sin bonus por diferencia de tries. Eso lo consolida como escolta, pero sin colchón suficiente como para quedarse tranquilo. Con 25 unidades todavía en juego por equipo, amplió su ventaja a 7 sobre el tercero (y 8 sobre el cuarto y 9 sobre el quinto). Positivo, pero nada decisivo.

Nada perturba a Newman en las alturas de la tabla, y de hecho el Cardenal es el único que obtuvo el bonus por productividad, en el 34-19 a La Plata en Manuel Gonnet. Tal es su superioridad (una sola derrota en 21 actuaciones) que terminó consiguiendo la clasificación con cinco fechas de anticipación, habiendo nada menos que 25 puntos todavía en juego por equipo. El campeón suma 90 unidades sobre 105 posibles (85,7% de eficiencia), contra 65 del quinto, Hindú (los semifinalistas serán cuatro, naturalmente). El sistema de desempate entre ambos favorece al cuadro bordó, que le ganó al Elefante ambos enfrentamientos de la etapa regular. Ergo, una vez más Newman está entre los cuatro que definirán el certamen.

SIC, por su parte, obtuvo un triunfo de formulario en Bella Vista, 24-16 contra Regatas, y no resignó terreno en la carrera. Los Tilos sigue mirando de reojo a los de arriba tras su 24-21 a Buenos Aires Cricket & Rugby, y Los Matreros frustró lo que se proyectaba como victoria de Champagnat después de 17 fechas, con un penal en la última jugada: 27-26.

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Fuente: La Nación