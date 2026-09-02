Tomás Etcheverry y otro paso exitoso en el US Open para avanzar a la tercera ronda

El court número 12 del US Open , ubicado en la esquina sureste del USTA Billie Jean King National Tennis Center, fue el escenario de otra actuación convincente de Tomás Etcheverry (32° del ranking mundial). El tenista platense arribó incómodo al último Grand Slam de la temporada, ya que acarreaba derrotas en tres primeras rondas (Washington, Montreal y Cincinnati) y sin lugar en la convocatoria del capitán Javier Frana para la serie de Copa Davis entre la Argentina y Turquía en Neuquén, el 19 y 20 de este mes.

Herido, quizás, en su amor propio y motivado por la jerarquía del certamen neoyorquino, Etcheverry apretó los dientes y elevó notablemente su nivel. Vigesimoséptimo preclasificado, debutó en Flushing Meadows con un triunfo contundente (6-3, 6-4 y 6-0) y en dos horas ante el checo Vit Kopriva. Este miércoles, en otra jornada con condiciones climáticas inestables (el partido sufrió una interrupción), el jugador entrenado por Waly Grinovero volvió a celebrar. Esta vez frente al británico Jacob Fearnley (101°, proveniente de la clasificación) por 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3.

El cotejo lo dominaba Etcheverry con claridad. Estaba 6-3 y 5-3 cuando la lluvia irrumpió. Al regreso, tras casi una hora, consiguió cerrar el segundo parcial, pero Fearnley mejoró mucho su juego y emparejó el desarrollo; el británico capturó el tercer set y hasta quebró en el inicio del cuarto. Pero el argentino consiguió enderezar el rumbo a tiempo, recuperó enseguida el break, sumó cinco games en fila, y selló la victoria en 3 horas y 18 minutos de acción.

Etcheverry terminó el encuentro con 31 tiros ganadores y 41 errores no forzados, parejo en la cantidad de aciertos con su rival (33), pero con bastantes menos equivocaciones que Fearnley (57). Tomy totalizó 7 quiebres sobre 18 ocasiones (39%) y ganó el 73 por ciento de los puntos con su primer servicio.

Así, el tenista bonaerense alcanzó la tercera ronda de un Grand Slam por sexta vez en su carrera y segunda en el Abierto de los Estados Unidos, tras vencer al francés Giovanni Mpetshi Perricard y al porteño Francisco Cerúndolo (antes de perder contra Alexander Zverev) en 2024.

“La verdad, al final estaba recagado, ja”, contó Etcheverry con una sonrisa en la entevista con ESPN en la cancha. “Fue un gran partido, que lo tenía bastante controlado. Pero después que lo detuvo la lluvia él volvió con un nivel muy alto, y yo tenía que ponerme a la par, así se empezó a complicar. Él tuvo un par de ocasiones en el cuarto, pero lo pude revertir, fue un partido muy intenso”, analizó a continuación.

Satisfecho luego de avanzar dos rondas en Flushing Meadows, Etcheverry comentó: “Hay que disfrutar y valorar lo que uno hace. Soy el primero en darse cuenta que soy un privilegiado por estar acá, así que tengo que dar lo mejor. También hay un montón de gente, está mi familia, mi papá que vino a verme; mi novia y su familia... Somos bastantes y quiero jugar varios partidos para ellos también”.

El próximo rival de Etcheverry será el vencedor del partido que a continuación disputarán su compatriota Mariano Navone (eliminó en la primera ronda al legendario serbio, Novak Djokovic) y el italiano Matteo Berrettini (batió al suizo Stan Wawrinka, que jugó por última vez en el certamen neoyorquino.

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Fuente: La Nación