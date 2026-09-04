Tomás Etcheverry sigue soñando en el US Open: le ganó a Mariano Navone y avanzó a los octavos de final

En el duelo de este viernes entre argentinos festejó Tomás Etcheverry . En el cemento de Flushing Meadows, el tenista platense derrotó por 6-4, 6-4 y 6-3 a Mariano Navone en dos horas y 26 minutos y avanzó a los octavos de final del US Open , el último certamen de Grand Slam de la temporada. El vencedor se medirá en la siguiente instancia con el local Alex Michelsen (46° del ranking), que casi en simultáneo derrotó en tres sets al español Daniel Mérida (39°) en un partido entre quienes, curiosamente, se entrenaron con el argentino en los dos últimos días.

Sólido en el servicio, más agresivo en los golpes y con mayor precisión y paciencia en los momentos clave de un juego que resultó muy parejo en medio de peloteos largos, Tommy fue infalible en la cancha 11. “Nunca es fácil jugar con un amigo, que además hizo una gira increíble en el cemento. Yo estaba buscando desde hacía tiempo llegar a la segunda semana de un Grand Slam . Me sentí muy enfocado en la cancha y con la ventaja logré soltarme un poco más”, contó el número 32 del mundo , que en el ranking en vivo ya aparece 28° .

En rigor, Etcheverry arribó incómodo al Abierto de Estados Unidos , ya que acarreaba derrotas en tres primeras rondas (Washington, Montreal y Cincinnati) y se quedó sin lugar en la convocatoria del capitán Javier Frana para la serie de Copa Davis entre la Argentina y Turquía en Neuquén, del 19 y el 20 de este mes. Sin embargo, superó las dos primeras instancias, con un triunfo contundente (6-3, 6-4 y 6-0) sobre el checo Vit Kopriva y otro en condiciones climáticas inestables frente al británico Jacob Fearnley (101°), proveniente de la qualy . Y ahora sostuvo el paso firme.

“Venía de varias derrotas y vinieron a apoyarme la familia, mi novia... y por primera vez en el año vino mi papá, que está atravesando una situación complicada. Me motiva que esté acá , me motiva jugar para él como cuando éramos chiquitos e íbamos a los nacionales viajando en el auto. Y hoy estamos en la segunda semana del US Open, algo que veíamos superlejano y es muy gratificante”, agregó quien se quedó con los tres duelos como profesional contra Navone, 49° del ranking.

Este fue, no obstante, el primero en un torneo del nivel más alto de torneos. Compañeros del circuito e, incluso, del equipo nacional el año pasado, el platense y el de 9 de Julio se habían enfrentado en certámenes más chicos: un future en 2019 y un challenger en Montevideo en 2022, con sendos triunfos de Etcheverry. “Nos conocemos mucho; mentalmente el partido está en nuestras cabezas. Uno puede cambiar un poco el juego, pero somos parecidos. Terminó siendo un partido táctico, de ajedrez. Sin paciencia no se lo gana ”, concluyó el vencedor en ESPN.

El comienzo resultó extremadamente parejo. Ambos jugadores defendieron sus servicios, en medio de una gran cantidad de puntos largos. Tomás vivió un instante de zozobra en el noveno game, pero logró salvar el saque y, con paciencia, tomo eso como impulso para generar la única posibilidad de break que hubo en el set. Y la aprovechó para adjudicárselo tras 49 minutos.

El segundo parcial mantuvo la intensidad y tuvo una mayor extensión. La paridad se rompió fugazmente en el quinto game, cuando fue Mariano el que quebró, en la primera chance que tuvo en el partido. Parecía el momento de la remontada de Navone, pero eso fue solo una ilusión: enseguida Etcheverry recuperó el break y el juego volvió a tener como dominador al que estaba al saque. Hasta que, otra vez adelante, por 5-4, el platense gestó una doble oportunidad para arrebatarle el servicio a su compatriota y se apuntó el parcial, tras 52 minutos.

Ya era de noche en Nueva York cuando fue el tiempo del tercer set, siempre con Tomás llevando las riendas de un partido de puntos prolongados y escasas chances de quiebre. En ese contexto, Etcheverry quebrar en el octavo juego, luego de que una bola que iba y venía de un lado a otro tocara en la faja lanzada por la Nave y picara afuera. Entonces, el diestro nacido en La Plata hace 27 años fue a sacar para cerrar el duelo y no perdonó: dejó en 0 al otro bonaerense y festejó, a pura sonrisa.

¡Etcheverry encuentra la llave para la cuarta ronda! 🔥 pic.twitter.com/Oi8AnsWJ5M

Navone había tenido un gran comienzo de semana, en el que celebró el mayor triunfo de su carrera tras eliminar al serbio Novak Djokovic en la jornada inaugural y siguió adelante el miércoles pasado frente a otro rival experimentado, el italiano Matteo Berrettini, ex integrantes del top 10 y finalista en Wimbledon 2021. Con ese rendimiento, al llegar por segunda ocasión en su carrera a una tercera etapa en un campeonato de Grand Slam (la anterior, Roland Garros 2025), el muchacho de 9 de Julio podría subir al 42° puesto del ranking, aún por debajo de su tope, el 29° que tocó en junio de 2024. Pese a la derrota, hay motivos para él como para ser optimista con su actualidad.

El otro argentino que sigue en competencia en el cuadro de individuales es Francisco Cerúndolo (24° preclasificado), que este sábado, desde las 12.30 (hora argentina), afrontará su duelo de la tercera ronda ante el estadounidense Taylor Fritz , el 10º del mundo, en el tercer enfrentamiento entre ellos; el historial registra un triunfo para cada uno.

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Fuente: La Nación