La fama de la carne argentina llevó a Trump a cometer un curioso equívoco

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una curiosa mención, que en rigor reflejó una confusión, a la carne argentina cuando fue consultado por la prensa en un acto con productores ganaderos en el Salón Oval de la Casa Blanca. Dijo que la Argentina era uno de los orígenes desde los cuales iba a llegar, junto con Brasil y otras naciones que no especificó, parte de las 300.000 toneladas de carne picada sin aranceles por 90 días, una medida pensada para contener la suba de precios en ese país tras una fuerte baja del stock. Estados Unidos es uno de los principales productores, exportadores y, a la vez, importadores de carne.

Hace unas semanas, el gobierno norteamericano anunció la importación de 300.000 toneladas de carne picada sin aranceles. En un primer momento la expectativa era que ese cupo iba a incluir a la Argentina. Sin embargo, días después se conoció que, por ya tener una cuota, de 100.000 toneladas, el país no iba a poder participar de ese nuevo beneficio . Tampoco Australia, Uruguay y Nueva Zelanda, que también tiene cuotas. La situación sí es una oportunidad para Brasil.

Este viernes, mientras estaba en el Salón Oval, a Trump lo consultaron por el origen de la carne que iba a ingresar en el marco de las 300.000 toneladas. “¿De dónde viene esa carne?“, lo interrogaron. El jefe de Estado respondió: ”Viene de diferentes lugares". Luego, ante una repregunta, agregó: “Viene de Argentina, viene de Brasil, viene de un par de lugares más”. Acotó que la carne de estas naciones “está muy limpia, es muy buena”.

Trump fustigó a su antecesor en el cargo, Joe Biden, a quien le atribuyó una importante merma en el stock ganadero de ese país. Ahora, en cambio, los ganaderos norteamericanos estarían buscando incrementar sus existencias.

En otro tramo del intercambio en el Salón Oval, a Trump le recordaron que se había anunciado que la carne picada se vendería un 25% por debajo de los precios de mercado. En ese momento otra vez lo consultaron sobre si esos países son solo la Argentina y Brasil, o hay otros.

“Podría haber otros países. Pero en este momento es principalmente la Argentina, Brasil, aunque podría haber otros países. Y lo estamos haciendo de una manera muy limitada porque nuestros rancheros [productores ganaderos] no pueden manejarlo todo. Pero nuestros rancheros realmente necesitaban un poco de ayuda, y nuestros rancheros también quieren que los precios bajen. Ellos quieren ver que los precios bajen”, indicó.

Las palabras de Trump sobre la Argentina generaron una pregunta: ¿cambió algo respecto a la medida?, ¿El país ahora sí puede participar de la cuota de 300.000 toneladas? Ante una consulta de LA NACION, en ámbitos privados y gubernamentales explicaron que nada se modificó. “Las 300.000 toneladas excluyen a países que gozan de contingentes, como es el caso de la Argentina, Australia, Nueva Zelanda”, detallaron.

Este viernes, Trump anunció diversas medidas adicionales para los ganaderos estadounidenses. Entre otras, ordenó al Departamento del Interior y el Departamento de Agricultura que actualicen sus normas para compensar a los ganaderos por las pérdidas causadas por los depredadores y que faciliten la autorización para la eliminación letal cuando sea necesario.

También dispuso que el Departamento de Agricultura, en consulta con el Representante Comercial de los Estados Unidos, “revise sus competencias en relación con el etiquetado obligatorio del país de origen de los productos cárnicos mediante nuevas regulaciones y recomendaciones legislativas”.

🚨🚨 RANCHERS FIRST 🚨🚨 Today, @POTUS signed 2 Executive Orders to protect America’s ranchers: 🇺🇸 Advance country-of-origin labeling 🐺 Combat predator threats 🐂 Strengthen competition and accountability 🥩 Expand market access for American meat Together with @USDA ’s 5… pic.twitter.com/n78bSo9U1U

“La Orden Ejecutiva ordena al Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos del USDA que amplíe los programas de Envío Interestatal Cooperativo y Talmadge-Aiken para que más carne inspeccionada por el estado pueda cruzar las fronteras estatales”, informó en otro tramo el gobierno norteamericano.

Estos aspectos se suman a otras medidas anteriores, como dar prioridad a la carne estadounidense de producción local en el gasto federal en instalaciones estatales y federales, “trabajando en colaboración con otros departamentos, incluidos el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos”.

Fuente: La Nación