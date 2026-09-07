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Tomás Carignano, argentino en Australia: “Tuve salarios que nunca pensé, hice 94 horas por semana pero gané 2.500 dólares”

Redacción CNM septiembre 07, 2026

Emigrar se volvió una opción cada vez más frecuente para jóvenes de todo el mundo que buscan mejores oportunidades o ahorrar dinero para regresar a su país. Tomás Carignano , un argentino que vive en Australia desde hace siete años, compartió su experiencia en redes sociales y derribó varios mitos sobre la vida y el trabajo en ese país.

A través de su cuenta de Instagram, Tomás suele contar cómo es el día a día en Australia, los desafíos para conseguir empleo y los salarios que se pueden alcanzar. En una de sus publicaciones, se enfocó en los mitos más comunes: que en Australia uno se hace millonario en seis meses, que es imprescindible hablar inglés perfecto o que es muy difícil conseguir la visa de trabajo.

Según Tomás, Australia permite ahorrar , pero advirtió que es uno de los países más caros del mundo. “ En alquiler podés llegar a gastar casi 1.000 dólares americanos por mes en una casa compartida ”, explicó. Además, aclaró que si bien algunas profesiones exigen un nivel alto de inglés o experiencia local, conoce a muchos latinos que trabajan en áreas como IT, ingeniería, salud, arquitectura y contaduría.

Uno de los mitos más extendidos es que en Australia no se gana tanto dinero. Tomás desmintió esa idea y contó que trabajó en distintas industrias, haciendo hasta 60 horas semanales , y llegó a tener sueldos que nunca imaginó.

“ Cuando trabajé en el campo, haciendo la siembra, llegué a hacer 94 horas por semana y cobraba unos 2.500 dólares australianos por semana después de impuestos (alrededor de 1.547 euros)”, detalló. También recordó que en la mina ganó unos 1.393 euros semanales y en una granja solar, instalando paneles, unos 1.300 euros.

“ Si quieren ganar buenos salarios, vayan a Australia, rómpanse el culo trabajando, que estoy seguro que van a hacer una gran diferencia económica ”, resumió Tomás.

Una publicación compartida de Tomás Carignano (@tomascari)

“Hay que elegir ciertos sectores y estar dispuesto a trabajar 50, 60, 70 u 80 horas por semana. Si les gusta ese ritmo, Australia tiene lugares donde se puede ahorrar mucho”, aseguró. En el caso de la siembra, por ejemplo, llegó a trabajar 94 horas semanales, aunque aclaró que no le resultaba tan agotador porque pasaba el día sentado en un tractor.

Fuente: TN


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