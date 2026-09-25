Tiros y persecución en José C. Paz: un delincuente tomó de rehén a una familia, se escondió en una casa y escapó por los techos

Un delincuente tomó de rehén a una familia en José C. Paz , se escondió durante varias horas en el fondo de una casa y después escapó por los techos . La Policía y Gendarmería llegaron al lugar luego de un llamado al 911 de un vecino que había advertido la situación. Durante el operativo hubo un enfrentamiento armado entre los delincuentes y los efectivos .

Todo ocurrió durante la noche del miércoles, en medio de un operativo de saturación que realizaba la Policía en la zona. Según se informó, los efectivos detectaron a tres hombres que serían sospechosos de haber cometido un robo . Uno de ellos escapó y terminó entrando a una casa para intentar esconderse.

Ramona, la dueña de la propiedad, contó en diálogo con eltrece cómo fueron los momentos de tensión que vivió junto a su familia. “Estaba cocinando para mi hija y mi nieta cuando entró por los techos. Escuché los gritos y no entendía qué estaba pasando”, contó la mujer.

Su hijo fue quien se encontró con el delincuente dentro de la casa. “Mi hijo lo tenía agarrado del cuello. Él pedía, por favor, que le abrieran el portón porque se quería ir”, explicó Ramona.

Poco después llegaron efectivos policiales y personal de Gendarmería. El sospechoso permaneció escondido durante varias horas en el fondo de la propiedad , mientras los efectivos intentaban encontrarlo.

“Estuvo ahí desde las ocho menos cuarto de la noche hasta las once o doce de la noche”, aseguró la mujer.

En medio del operativo, los efectivos lograron desarmar al sospechoso. “Cuando entró el gendarme, le sacó el arma. Era una tumbera”, relató Ramona.

A pesar de que los efectivos lograron quitarle el arma, el delincuente volvió a escapar . Salió por la parte trasera de la propiedad, saltó hacia los techos de otras casas y recorrió alrededor de 100 metros mientras los policías intentaban alcanzarlo.

Durante la persecución hubo un enfrentamiento armado entre los delincuentes y los efectivos . La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad, que muestran a los sospechosos correr por los techos mientras los policías avanzan por la zona.

Finalmente, el hombre logró escapar y no fue encontrado en ese momento . La situación generó preocupación entre los vecinos, que después se reunieron y activaron la alarma del barrio para reclamar mayor seguridad.

Ramona contó el miedo que le quedó después de lo ocurrido. “ Me dio terror verlo en el fondo de la casa ”, dijo en diálogo con eltrece .

Fuente: TN