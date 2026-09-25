El acusado de matar a su concuñada y apuñalar a su bebé en Mendoza pidió perdón: “No sé cuál fue el motivo”

Después de dos años de silencio, Omar Poblete decidió hablar. El hombre está siendo juzgado por el asesinato de su concuñada, Morena Bissotto , y el ataque a la hija de la joven, de apenas 2 años, ocurrido en septiembre de 2024 en Mendoza .

En una de las últimas jornadas del debate, el único acusado por el hecho dio su versión de lo ocurrido y aseguró que la cocaína tuvo un papel determinante en el crimen.

Poblete habló después de escuchar durante el juicio a los testigos que reconstruyeron el ataque. Frente a los padres de Morena, comenzó entonces con un pedido de perdón: “ Entiendo el daño que causé, que es irremediable. Pero necesitaba pedirles perdón porque la pérdida es irremplazable”.

Poblete enfrenta la posibilidad de una prisión perpetua si el jurado considera que se trató de un femicidio , mientras que un homicidio simple contempla una pena de entre 8 y 25 años.

Durante su relato, Poblete habló de su consumo de droga y lo presentó como uno de los factores que desencadenaron el ataque.

“En ese momento estaba mal. La droga me llevó a perder muchas cosas, a cometer este hecho. No lo planeé , no lo tenía pensado”, sostuvo, según indicó Diario Uno.

Y agregó: “Yo no salí a quitarle la vida a nadie, no tengo nada contra las mujeres. Tengo 2 hijas y mi madre”.

Con esas palabras, el acusado buscó despegar el crimen de una motivación vinculada con la violencia de género , una cuestión central para determinar la calificación legal que deberá resolver el jurado popular.

Poblete también reconstruyó las horas previas al ataque. Contó que la noche anterior había regresado a la casa que compartía con su pareja, ubicada en el mismo terreno donde vivía Morena, y que ella se había enojado al verlo bajo los efectos de las drogas.

“Me dijo que no se podía seguir así. Me quedé toda la noche en el baño consumiendo”, relató. A la mañana siguiente, su pareja salió para llevar a sus hijas al jardín. Fue entonces cuando, según la versión del acusado, se encontró con Morena en una galería del predio.

La joven le habría recriminado el estado en el que se encontraba y le preguntó si no pensaba en sus hijos y en el dinero que gastaba en drogas.

“Me dijo si no me daba vergüenza por el estado que tenía, si no pensaba en mis hijos, en la plata que gastaba. Yo le dije que no se metiera”, declaró Poblete.

A partir de ese momento, el acusado aseguró que no recuerda con precisión qué ocurrió ni qué desencadenó la agresión.

“En ese momento no sé qué me pueda haber dicho ella o cuál fue el desencadenante para que yo reaccionara así. No sé de dónde salió el arma blanca”, afirmó.

Según su relato, recuperó la conciencia de lo que estaba ocurriendo cuando escuchó a su pareja.

“Cuando entré en razón de vuelta es porque siento que de atrás Lucía me llamaba y me decía ‘¿qué hiciste?’ ”, contó.

Entonces, dijo, miró hacia adelante y vio a Morena herida: “Cuando miro para adelante, veo a Morena tendida toda llena de sangre”.

El crimen ocurrió el 12 de septiembre de 2024 , cerca de las 9 de la mañana, en una propiedad de la calle Padre Vera al 575, en Maipú. Morena y Poblete eran concuñados y vivían junto a sus respectivas parejas , que eran hermanos, en dos casas ubicadas dentro del mismo terreno.

De acuerdo con la acusación, Poblete aprovechó que los hermanos se habían retirado para ingresar a la casa de Morena. Allí la atacó reiteradamente con un cuchillo de cocina mientras ella estaba en su habitación.

La joven intentó defenderse, pero sufrió una herida mortal en el cuello. Después, el agresor también atacó a la hija de Morena, de 2 años, y le provocó un corte en el mentón . La nena sobrevivió.

Los pedidos de auxilio alertaron a los vecinos, que observaron al atacante escapar por los techos . Poco después, Poblete fue detenido a pocas cuadras del lugar, con la ropa ensangrentada . Según declararon testigos, en un primer momento les dijo que había sido víctima de un robo.

Con la declaración de Poblete terminó la etapa testimonial del juicio. Este viernes comenzarán los alegatos finales de las partes y luego el jurado popular deberá deliberar sobre la responsabilidad penal del acusado y la calificación del hecho.

La discusión central estará puesta en si el asesinato de Morena debe ser considerado homicidio simple , con una pena de entre 8 y 25 años de prisión, o si corresponde aplicar el agravante de violencia de género , que contempla la prisión perpetua.

Fuente: TN