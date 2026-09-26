Se escondió en la casa de su novia tras atropellar y matar a una jubilada: lo detuvieron tras un seguimiento de cámaras

Raquel Isabel Ferreyra , una jubilada de 67 años, estaba cruzando una calle en Villa Luzuriaga para ir a hacer las compras cuando de repente un motociclista la embistió. La dejó tirada sobre el asfalto , sin reacción, subió a su moto y escapó: fue a ver a su novia.

El trágico accidente ocurrió el pasado Día de la Primavera, cuando cerca de las 19.20 Ferreyra cruzó la calle Thames, en la esquina de Guido Spano, en Villa Luzuriaga, en La Matanza.

La jubilada, que vivía a tres cuadras de allí, estaba yendo a hacer compras. Pero todo cambió. El conductor, que circulaba en una motocicleta 100cc y con casco negro, perdió el control y la embistió.

La mujer quedó tendida sobre el asfalto. El motociclista se levantó, la miró, volvió sobre su vehículo, lo levantó, se subió y escapó del lugar sin ni siquiera comprobar si la mujer necesitaba ayuda. Sólo le importó su moto.

La víctima fue asistida por vecinos y trasladada al Hospital Balestrini. Cerca de las 5 de la madrugada del día siguiente la mujer tuvo una descompensación. Tuvo que ser operada de urgencia de un hematoma en la cabeza. Murió a las pocas horas.

“La choca, mira para atrás, agarra la moto y se va. No le brinda asistencia. Vivía a tres cuadras, estaba haciendo las compras”, dijo a la prensa Lucas González, uno de sus hijos.

El conductor que provocó el accidente estuvo prófugo . Por pedido del fiscal Matías Marando, de la Fiscalía N° 12 de La Matanza, ante la jueza Karina Andrijasevich, del Juzgado de Garantías N° 6, se realizaron varios análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

Detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza comenzaron a revisar las filmaciones y a reconstruir el camino que realizó el motociclista tras el impacto con Ferreyra.

El camino que hizo llevó a los investigadores a una casa ubicada sobre la calle Pasteur al 1400, ubicada a 17 cuadras del lugar del accidente.

Hasta allí fueron los investigadores de la DDI de La Matanza, quienes luego de tareas encubiertas verificaron que allí vivía una joven y que su novio tenía una motocicleta Corven 100cc negra, similar a la que usaba el hombre que atropelló a Ferreyra.

Fue entonces que lo identificaron como Ignacio Arian Roa . Tiene 19 años y vive en Morón.

A esa localidad del oeste del conurbano llegó la Policía luego de recibir la orden de allanamiento. Allí finalmente fue detenido Roa, acusado del homicidio culposo de Ferreyra.

En la vivienda se secuestró la moto Corven 100cc negra con la patente colocada. También se incautaron un casco del mismo color y prendas que utilizó en la noche del accidente.

Los investigadores sospechan que el joven estaba esperando desarmar la moto para evitar que pudieran identificarlo. No descartan que la familia buscara ocultarlo.

Fuente: Clarín