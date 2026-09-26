Fue a la cárcel por matar a su pareja embarazada, escapó y pasó más de dos décadas prófugo: ahora la Justicia ordenó su libertad

Ramón Ángel Abregú recuperó la libertad después de que el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego declarara extinguida por prescripción la acción penal en su contra. El hombre había sido condenado por el homicidio de su pareja, Eva Azulina Falcón, quien estaba embarazada al momento del ataque, y permaneció prófugo durante más de 22 años.

La resolución fue dictada el 23 de septiembre de 2026 y fue adoptada por mayoría. Los jueces concluyeron que durante el período analizado no hubo actos procesales con capacidad legal para interrumpir el plazo de prescripción. Como consecuencia, ordenaron el sobreseimiento de Abregú y su inmediata libertad.

El caso se remonta al 23 de enero de 2000. Ese día, Falcón, que cursaba un embarazo de siete meses, fue atacada a balazos por Abregú en Río Grande. Según la reconstrucción del expediente, la mujer recibió un primer disparo y logró trasladarse hasta la guardia de la clínica CEMEP. Abregú la siguió hasta el lugar y allí efectuó otros cuatro disparos.

En aquel momento, el Código Penal argentino todavía no contemplaba la figura del femicidio. La Justicia condenó a Abregú a 20 años de prisión por homicidio simple en concurso con aborto y tenencia de arma de guerra.

La condena no llegó a cumplirse en su totalidad. El 15 de febrero de 2001, Abregú escapó de la dependencia policial de Margen Sur donde se encontraba detenido. A partir de entonces permaneció prófugo durante más de dos décadas. Recién en octubre de 2023 volvió a presentarse ante la Justicia y quedó nuevamente a disposición de las autoridades.

Su regreso abrió una nueva etapa judicial, centrada principalmente en determinar si la acción penal todavía podía continuar vigente o si había transcurrido el plazo establecido por la ley para que prescribiera.

Uno de los puntos discutidos durante el proceso fue si las actuaciones vinculadas con la fuga podían modificar el cálculo del plazo de prescripción. La cuestión llegó al Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego después de distintos planteos de la defensa oficial.

Finalmente, la mayoría de los integrantes del máximo tribunal provincial entendió que durante el período considerado no existieron actos con capacidad jurídica para interrumpir ese plazo.

Con ese argumento, el tribunal declaró prescripta la acción penal, sobreseyó a Abregú y ordenó su libertad inmediata.

Fuente: TN